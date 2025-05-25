El grup targarí Ferramenta presenta disc
‘Terra morta’ inclou cinc temes de Heavy Doom en català carregats de significat
Terra Morta és el primer treball discogràfic del grup targarí Ferramenta. L’EP, que va veure la llum a principis del mes d’abril, inclou un total de cinc temes de heavy doom en català, amb una sonoritat crua, orgànica i carregada de significat, que connecta directament amb la terra i l’arrel emocional d’aquest gènere musical.
Ferramenta va néixer a finals de l’any 2022, fruit de les inquietuds musicals de Toni Jordà (Gemôrah) i Ismael Conejero (Metrakillator), que van començar a esbossar els primers temes del projecte. La formació es va consolidar l’octubre del 2023 amb la incorporació d’Àngel Falip (Metrakillator) a la bateria.
El so de Ferramenta –que significa un conjunt d’eines, entre altres, de ferro o d’acer– s’inspira en el metall més pesant, bevent directament de gèneres com el doom metal, però sense renunciar a influències del heavy metal tradicional. En aquest sentit, les seves lletres parteixen d’inspiracions diverses, però mantenen sempre un vincle amb el territori i les llegendes locals, dotant els seus temes d’una força simbòlica i arrelada. Terra Morta inclou cançons com L’Escollit, Conjur, Cor de Cendrer, Veus al Penya-segat, Crida la Terra.
L’EP va ser enregistrat durant l’estiu de 2024 als estudis GR Sound de Cornellà de Llobregat, mitjançant la producció, mescla i masterització de Guillermo Rufas. I, el 4 d’abril de 2025, Ferramenta ja havia pogut oferir un tast del disc amb la publicació del senzill L’Escollit, que compta amb la seva pròpia portada, creada pel mateix Falip.
A l’EP també hi participen, de forma puntual, Max Eriksson (The Mothercrow), amb un solo de guitarra a Veus al Penya-segat, i Òscar Ferrer, als teclats a Conjur i Cor de Cendrer.
La portada del treball discogràfic és obra de Conejero, mentre que el logo ha estat dissenyat per Falip. Es tracta d’un projecte autogestionat i creat íntegrament des de dins de la formació targarina, amb una identitat sonora i visual pròpia.
Concretament, Conejero és la veu principal i guitarra, Jordà s’ocupa del baix i Falip està a càrrec de la bateria i veus. Amb Terra Morta, Ferramenta posa veu i so al crit que sorgeix de la terra, essent un clam profund i fosc que no deixarà indiferents als amants del heavy doom.