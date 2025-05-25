N'APPS I COLS
Substack, espai d’escriptors
Hi ha qui creu que el món s’acaba a Instagram i TikTok, i és cert que dominen un panorama cada cop més cru, en què és pràcticament impossible que una aplicació independent pugui destacar. La droga de les històries i els Reels i la creativitat de la gent fa que sigui complicat sortir-ne. Però sempre hi ha una excepció, que en el cas d’Internet són milers. Sobretot, per als que tenen aficions, diguem-ne, avui dia alternatives, com amants dels còmics, la fotografia professional o, en el cas que ens ocupa, la literatura. Ara parlaré d’una de les principals plataformes dedicades als escriptors, o als que tinguin alguna cosa a dir mitjançant l’escriptura, més enllà del ritme frenètic dels vídeos ràpids. Parlo de Substack, una plataforma digital que permet a escriptors, periodistes i creadors de contingut publicar temes escrits, newsletters i generar ingressos directament del seu públic. Una espècie d’Only Fans, però en lloc de trobar-hi fotografies eròtiques de peus, hi trobem lletra i literatura. Substack va néixer el 2017, però s’ha anat fent un lloc –molt de nínxol– per agrupar lectors i escriptors. El seu funcionament és senzill: els creadors escriuen articles que s’envien als subscriptors a través del mail i que també es poden llegir en un espai web propi. Els escriptors poden decidir si el seu contingut és totalment gratuït, parcialment gratuït o només disponible per a subscriptors de pagament. Així, tenen la possibilitat de monetitzar la seva feina sense recórrer a publicitat externa.
Una de les grans fortaleses de Substack és la seva facilitat d’ús. No cal tenir coneixements tècnics avançats per iniciar una publicació: qualsevol pot crear en pocs minuts. Això sí, no és una web amb usuaris ni lectors massius, i fidelitzar i guanyar-hi diners és, certament, una proesa assumible per a ben pocs. Substack és una nova via per a la publicació de continguts a l’era digital. Amb un enfocament directe i personal, dona veu a creadors independents i desafia els models tradicionals del periodisme i la comunicació. No és màgic, però és una porta a una nova forma de connectar amb el públic i de donar valor a la feina creativa.