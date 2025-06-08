N'APPS I COLS
Fent-nos la vida més fàcil
Un dels grans problemes de les oficines en l’operativa diària sol ser l’aparició de problemes informàtics bàsics que s’han de resoldre com se sol dir; picant. Em refereixo al clàssic problema de rebre un document de text però en un format inesperat, com una fotografia d’un document, o un document PDF escanejat que és impossible de poder replicar digitalment. El mateix ChatGPT o Copilot, eines d’intel·ligència artificial adoptades cada cop per més persones de l’àmbit general, poden fer aquesta feina amb els plans més bàsics del servei. Cal només donar-li la instrucció fonamental de: “Extreu-me el text d’aquest document escanejat”, i ens ho farà automàticament i al moment.
Actualment, a més, hem sabut que Microsoft Windows afegeix una funcionalitat a l’eina que ens permet fer una captura de pantalla, el clàssic retall de pantalla. Ara, quan fem un retall on hi hagi algun text, l’eina ens donarà l’opció de rastrejar la imatge i extreure el text. Si tenim un telèfon amb Android, podem fer alguna cosa similar amb la càmera fotogràfica.
A banda d’això, i quan parlem de picar contingut, és a dir, escriure mecànicament sobre el que algú ens ha passat en algun altre format, també trobem el cas dels àudios, que és una de les formes de comunicació d’aquesta era –culpa de WhatsApp–. Així, molta gent envia àudios per explicar coses que han de constar en documents o que hem d’afegir en algun lloc, digitalment. Fins ara no ens quedava cap altre remei que escriure-ho a mà, anant posant en pausa els àudios. Feina tediosa. Fins ara, ja que avui tenim eines per tal de fer-ho automàticament, de cop i sense esperes. Eines com Gemini AI o el mateix ChatGPT permeten poder transcriure arxius d’àudio sense problemes. Però també tenim l’opció de fer-ho amb el mateix Microsoft Word, en la part Dictar i càrrega d’arxius.
En definitiva, cada cop tenim més eines per facilitar-nos la vida. No fer-ho, simplement és per falta de ganes d’aprendre i per filibusterisme laboral, és a dir, allargar el temps de la feina endebades sabent que la pots fer molt més àgilment.