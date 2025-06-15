POP
Joan Masdéu, tret de sortida al Minúscul
Presentarà el seu sisè disc a Mollerussa
La quarta edició del Festival Minúscul de Mollerussa arrencarà a l’agost amb el concert del cantautor reusenc Joan Masdéu, que presentarà al públic assistent el seu sisè disc, La Bonaventura. L’àlbum, publicat el març passat, celebra els quinze anys de trajectòria en solitari de Masdéu i revisita algunes de les cançons més icòniques de la seva discografia, comptant amb col·laboracions especials d’artistes com Xoel López, Dan Peralbo i River Omelet, a més d’incloure alguns temes inèdits. El títol del treball és, alhora, una declaració d’intencions que sintetitza dos idees: el camí recorregut i el que encara queda per explorar. La bonaventura evoca la sort que ens espera mentre que la bona aventura fa referència al camí fet. Masdéu va iniciar la seva carrera musical al capdavant de Whiskyn’s, banda que durant els seus disset anys de trajectòria va publicar nou discos i va fer més de 700 concerts.