Les fundes rodones de l’iPhone
Apple explora un nou espai de comercialització amb les seues fundes magnètiques
Si teniu un iPhone és probable que tingueu també una funda protectora –que un iPhone, barat, no és–. I si teniu una funda protectora és possible que tingueu un tipus de model que s’ha popularitzat durant els darrers anys i que mostra una forma rodona que encercla el logotip de la poma mossegada característic d’Apple. No és un fet decoratiu ni casual. Aquestes fundes es diuen MagSafe, una tecnologia magnètica d’Apple, que hi ha trobat una extensió cap al món físic i un nou espai de comercialització mundial. La funcionalitat principal d’aquesta banda magnètica, que és la rodona que envolta el logotip, és poder carregar el dispositiu sense fils, només apropant el telèfon –la funda– a una base de càrrega sense fils també anomenada MagSafe. Podríem pensar, amb raó, que la càrrega sense fils ho tenen la gran majoria de mòbils, a banda de l’iPhone. Però el fet diferencial és que Apple fa les coses amb molt coneixement de causa, i mentre un fabricant només pensaria en la càrrega sense fils, Apple pensa en tot l’ecosistema que pot crear al seu voltant. L’exemple més clar és que, a banda de la càrrega, hi ha tot un univers de gadgets que aprofiten aquesta capacitat magnètica, que és prou potent com per enganxar-hi elements com una petita cartera on podem incloure documentació bàsica. Aquesta possibilitat ha fet que empreses com Belkin, Anker o Nomad, especialistes en carteres i carcasses, hagin obert una nova línia de negoci, competint amb les mateixes carteres d’Apple. També hi trobem suports magnètics per a vehicles i bicicletes, bateries externes, trípodes i un grapat d’accessoris més. Les fundes MagSafe, doncs, són una forma d’allargar l’iPhone a una dimensió humana, física, funcional i pràctica. Tot i que les fundes amb la rodona magnètica fa uns anys que estan entre nosaltres, la tecnologia MagSafe és original dels MacBooks de principis de segle, aquells que es podien carregar amb tecnologia magnètica. Una funda original MagSafe d’Apple té un cost d’uns 50 euros, però se’n poden trobar, d’altres marques, per preus i característiques molt diferents.