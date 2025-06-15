Maria Ibars: debut discogràfic de la lleidatana
Publica 'California’, un viatge sonor per un procés de renaixement interior
Maria Ibars és una artista lleidatana amb una trajectòria vital que abraça disciplines tan diverses com el teatre, la música o l’espiritualitat, configurant un perfil singular dins l’escena cultural contemporània. Ibars acaba de publicar el seu primer àlbum, California, un viatge sonor que documenta un procés de renaixement interior, fruit d’una experiència viscuda el 2012.
En el seu debut discogràfic, Ibars demostra la seva capacitat per transformar vivències vitals en cançons amb una gran càrrega emocional i espiritual. Amb una proposta acústica de base folk, tenyida de textures electròniques modernes, California convida a una escolta íntima i profunda. Cada cançó obre una porta al retorn a l’essència, a la llum i a la llibertat interior. Les cançons –totes en anglès, llengua musical de referència per a l’artista des de petita– aborden temes com la soledat del despertar espiritual, la incomprensió de l’entorn, la força de l’amor propi i la recerca de sentit després d’una crisi d’identitat, travessant temàtiques com el dol i la resurrecció, la natura com a espai sagrat i l’acceptació del camí vital sense mapes. És una obra que neix del silenci interior i floreix en forma de cançons honestes i poderoses.
Inspirat en l’esperit del Summer of Love de San Francisco, Califòrnia no només és un lloc físic que ha marcat profundament l’artista, sinó també una metàfora d’un espai interior daurat, on floreixen la consciència, la llibertat i el renaixement.
Actualment, Ibars combina la seva tasca com a cantautora i divulgadora espiritual i ha participat també en espais de reflexió a la ràdio pública catalana. Formada com a actriu, el 2007 va cofundar la companyia Les Antonietes Teatre, en què va exercir com a actriu i productora. Al llarg de diversos anys va impulsar muntatges que li van valer un lloc consolidat dins el panorama teatral català, amb coproduccions d’entitats com el Teatre Nacional de Catalunya.