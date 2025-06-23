El museu Roda Roda de Lleida s’enriqueix amb noves peces
Vehicles clàssics, eines de taller i miniatures cinematogràfiques es poden descobrir a Cappont
Les incorporacions recents al museu Roda Roda, carrer Santa Cecília, 22, del barri lleidatà de Cap-pont, com un Austin Victoria de 1973, un Siata Tarraco de 1967, un comprovador de motors i diverses eines de mecànic, suposen un motiu suficient per tornar a visitar (o bé fer-ho per primera vegada, encara amb més raó) aquella mostra permanent d’automòbils històrics i objectes vinculats al transport per carretera, que de ben segur interessarà tant qui s’hi acosta atret per aquest món, com qui ho fa per curiositat general o nostàlgia dels temps pretèrits. L’horari, ben ampli: tots els dies de la setmana, excepte dilluns, d’11 a 14 i de 17 a 20 (973212635).
Aquest singular espai museístic municipal, que ocupa una gran nau construïda en 1954 com a garatge dels camions de Campsa, posteriorment concessionari local de furgonetes DKW i més tard de la Mercedes-Benz, va ser inaugurat en 2002, després de la compra per part de la Paeria de la col·lecció particular de Francesc Segura, integrada per 17 cotxes i 5 motos, a la qual s’han anat afegint amb els anys donacions privades i vehicles cedits en dipòsit, fins a superar el centenar d’elements exposats, alguns dels quals es destaquen periòdicament a través del programa La peça del trimestre. A banda, convé remarcar la recreació d’un taller de reparacions i un seguit de miniatures en vitrines, a escala 1:43, donades la majoria per Ramon Duró, i 1:24, dipositades aquestes per Manel Armilles, en què sobresurten models mítics per haver aparegut en algunes pel·lícules.
A més dels avui dia coneguts com a utilitaris o turismes, s’hi pot veure una bona colla de motocicletes, segons aclareix un dels cartells informatius, fabricades les primeres cap a 1885 i ja de forma massiva a partir de 1900, així com vehicles agrícoles i de serveis: bombers, policials, mèdics, funeraris, postals o cotxes de línia i correu com un òmnibus de 15 places fabricat per Fiat en 1915, encara amb llums de carbur i una velocitat màxima de 45 km/h, matrícula L-205, que cobria per a la companyia Alsina-Graells el trajecte Lleida-Ponts, sens dubte una de les estrelles de l’exhibició, juntament amb un Rolls-Royce Phantom 1 de 1925 i un Austin Seven Saloon de 1926.
A cinc minuts caminant del Roda Roda, al carrer Llobregat del mateix Cappont, el restaurant-braseria Llobregat ofereix en un acollidor local d’aire rústic, dividit en saletes, plats de bona cuina tradicional catalana, de dilluns a dissabte, tant a dinar com a sopar, a més de contundents esmorzars de forquilla. Especialitzat en carns a la brasa, però també guisades (peus de porc, cua de vaca vella, galta, fricandó, tripa, cap-i-pota, caragols), sense negligir els fruits de mar com llobarro, rap, bacallà, pop, calamars i calamarsons, precedits els uns o els altres per entrants com olla barrejada, musclos a la llauna, esqueixada, cloïsses o croquetes, i seguits per postres casolanes. Menú diari a 19,5 euros.