Les malalties per calor.

Ara que arriben les onades de calor, és bo repassar les malalties associades a les altes temperatures. Aquests trastorns apareixen quan el cos s’esforça a refredar-se de manera eficaç. Si anem de lleu a greu tenim:

Les erupcions a la pell, anomenades també sudamina, són la forma més lleu. Consisteixen en petites protuberàncies vermelles a la pell que piquen, causades per l’obstrucció dels conductes de suor. Acostumen a aparèixer al coll, pit, aixelles i plecs de la pell. Si mantenim la zona fresca i seca, desapareixen soles.

Les rampes per calor són contraccions musculars doloroses i involuntàries, sovint a les cames, braços o abdomen. Es deuen a la pèrdua d’aigua i sal a través de la suor durant l’activitat física intensa en ambients càlids. Per tractar-les, cal descansar en un lloc fresc, hidratar-se amb líquids rics en electròlits i estirar suaument els músculs afectats.

La síncope per calor és un desmai o mareig sobtat. Passa quan el flux sanguini al cervell disminueix per la vasodilatació que causa la calor, especialment després d’estar de peu molt de temps o en aixecar-se ràpidament. Els símptomes inclouen marejos, nàusees i visió borrosa. El tractament consisteix a estirar-se en un lloc fresc, elevar les cames i beure líquids si la persona està conscient.

L’esgotament per calor és una condició més seriosa. Es produeix per una pèrdua excessiva d’aigua i sal que causa deshidratació i dificultat per regular la temperatura. Pot progressar a un cop de calor si no es tracta. Els símptomes inclouen sudoració abundant, pell freda i humida, fatiga, debilitat, mal de cap, nàusees, vòmits i pols ràpid. La temperatura corporal pot estar elevada, però normalment per sota dels 40 °C. Cal traslladar la persona a un lloc fresc, aplicar draps humits i oferir-li aigua o begudes isotòniques. Si no millora en 30 minuts o hi ha alteració de la consciència, cal buscar atenció mèdica urgent.

El cop de calor és una emergència mèdica greu i potencialment mortal. El cos perd la capacitat de refredar-se, i la temperatura augmenta ràpidament per sobre dels 40 °C. Afecta òrgans vitals i pot ser mortal sense tractament immediat. Els símptomes clau són la temperatura corporal molt alta i una alteració de l’estat mental (confusió, deliri, convulsions, pèrdua de coneixement). La pell pot ser seca i calenta, o humida si és per esforç.