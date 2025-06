Paisatge sinuós

Publicat per Vidal Vidal Creat: Actualitzat:

El Corb naix a Rauric i desaigua al Segre 57 km després, vora Vilanova de la Barca, baixant de la cota 747 fins a la 166. El nom del riu, antigament Corbell, provindria del llatí “curvus”, en el sentit de sinuós o corbat. El primer tram del seu recorregut, flanquejat per serretes, presenta força més caràcter que el segon, diluït ja entre camps de conreu de la plana urgellenca. Per tant, l’àmbit que podem englobar sota la denominació de vall del Corb a efectes històrics, culturals o turístics és el comprès entre Bellpuig i Santa Coloma de Queralt. Una vintena de localitats, no totes riberenques, però sí que incloses en l’àrea d’influència del curs hídrid, modest pel que fa al cabal però important en relació al paisatge i la identitat d’aquella clotada repartida en tres comarques (Urgell, Conca de Barberà i Segarra), amb l’afegit de la vall subsidiària del Maldanell.

Una sèrie de paratges i nuclis de població arrelats, genuïns, pintorescos, alguns gairebé secrets, per desconeguts o poc transitats, això són tranquils, solitaris, la majoria víctimes del fenomen tan vigent i nociu del despoblament rural, que atresoren interessants reclams naturals o relatius al patrimoni arquitectònic i artístic, entre ells diversos monuments o conjunts monumentals de gran categoria, dignes de figurar amb major rellevància a les guies o mapes de recursos turístics del país. Només una llista sumària, sense ànim exhaustiu: mausoleu de Ramon Folch i convent de Sant Bartomeu a Bellpuig, castell de Maldà, monestir de Vallbona de les Monges, santuari del Tallat, portada i campanar de l’església a Sant Martí de Maldà, castell de Ciutadilla, fortalesa i temples de Verdú, ruïnes de Vallsanta, santuari de Bovera, pinyol gòtic de Guimerà (a la foto), poble i balneari de Vallfogona de Riucorb, vila closa de Conesa, castell de Savallà del Comtat, Santa Coloma de Queralt i els seus porxos, fonts, castell palau i esglesiola romànica de Santa Maria de Bell-lloc.

Ara fa 25 anys que es constituïa l’Associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb, que al llarg d’aquest període ha fet molt bona feina per dinamitzar, revitalitzar, preservar i promoure els valors, els atractius i els productes locals, difosos entre altres vies per mitjà de la web www.valldelcorb.cat, de consulta molt recomanable.

A l’aparador de productes agroalimentaris de www.valldelcorb.cat hi destaquen els excel·lents i gustosos formatges Sant Gil d’Albió, elaborats de forma artesanal sobretot amb llet de cabra en un obrador obert els matins d’entre setmana en aquest poblet de damunt del balneari de Vallfogona, i que poden ser igualment adquirits en fires i mercats, comerços de nivell o a botiga.santgil.com, on també s’ofereixen les originals melmelades de la Maria Soler. Dinàmica empresa familiar des de fa 35 anys que exporta bastant, en particular als EUA, premiada diversos cops, amb referències com Sant Gil, Garrotxa, El Gran Pep, Cal Fort, El Ninot, Il·lusió. Atura de Vaca, Tupí o Suau de la Segarra.