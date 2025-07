Un homenatge als qui modifiquen frases fetes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Després de consolidar-se com una de les propostes més singulars i irreverents del panorama musical actual, Arribar i Ploure, el duet format per Àlex Pujols (exbaixista de Txarango) i Ricard Farré (actor i protagonista del mític videoclip Músic de carrer), torna a l’acció amb Llum, foc, d’excursió, un nou single carregat d’humor, ritme i memòria col·lectiva. Amb aires de dancehall i ritmes caribenys, la cançó rendeix un homenatge tendre i divertit a aquelles persones que capgiren frases fetes o expressions, intercanviant les lletres o paraules. És també una celebració del món dels 90, amb referències icòniques com Bola de Drac, La Sireneta o les típiques excursions del cau. Fidels al seu segell de “pop còmic”, el duet combina amb naturalitat música i teatre, crítica i humor.