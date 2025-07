Platges de postal a Europa: cinc tresors d’aigües cristal·lines i paisatges únics

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Si viatgeu aquest estiu per Espanya o fins a Grècia, Croàcia i Itàlia teniu la possibilitat d’incloure en la vostra ruta la visita a platges ben singulars i belles. S’estenen al voltant de les brillants aigües mediterrànies amb espectaculars formacions rocoses, tresors de sorra suau, coves marines o altres indrets amagats per explorar. Coneguem-les.

Platja de Calahonda

Ubicada a Nerja (Màlaga), destaca per la seva proximitat al passeig del Balcó d’Europa, que ofereix un mirador amb impressionants vistes a la mar Mediterrània. Les seves antigues cases o magatzems construïts pròxims a les roques, de parets blanques i portes blaves, doten aquest indret d’un encant particular. Un dels aspectes més destacats de la platja, de sorra fosca i onatge moderat, és la seva bellesa natural. Les seves característiques la converteixen en un lloc ideal per practicar esports aquàtics com el busseig.

Platja de les Catedrals

És una de les més famoses de tot Galícia i Espanya. Ubicada a Lugo i declarada Monument Natural, una de les seves grans peculiaritats són les formacions rocoses creades pel vent i l’aigua. Quan baixa la marea és possible descalçar-se i caminar per sota de coves i descobrir arcs dins d’altres arcs. La visita amb marea alta pot fer-se des de l’alt del penya-segat, guardant la deguda distància de seguretat. Encara que l’accés és gratuït, per evitar aglomeracions és necessària la reserva d’entrada en els mesos de juliol, agost i setembre.

Platja Elafonisi, Creta (Grècia)

Situada a la costa sud-oest de l’illa de Creta, Elafonisi s’ha arribat a definir com el Carib del Mediterrani per la seva platja blanca amb matisos rosats i el turquesa de les seves càlides aigües. De fet, alguns la consideren la platja més bonica del món, tot i que té una dura competència. Just davant seu es troba la petita illa d’Elafonisi que, segons les marees, pot estar connectada amb el continent a través d’una estreta franja de sorra, mentre que amb la marea més alta és una illa a la qual es pot arribar caminant per les aigües de la mar, que poden arribar fins als genolls.

Cala Mariolu, Sardenya (Itàlia)

És una perla del golf d’Orosei, a la costa centro-oriental de Sardenya. Es tracta d’una cala íntima i salvatge caracteritzada per abundants pedres blanques i roses que es descobreixen després d’un recorregut per la naturalesa selvàtica o un passeig amb vaixell. La seva vista sorprèn pels tons d’infinit blau, verd maragda i pels còdols que semblen flocs de neu. El fons marí mereix una immersió, ja que és un hàbitat de diverses espècies. Tanmateix, cal remarcar que l’accés a l’indret és dificultós. El més recomanable és arribar-hi amb transport marítim. Hi ha serveis que surten dels ports d’Arbatax, Cala, Gonone i Santa Maria Navarrese i també de privats.

Zlatni Bat, Illa de Brac (Croàcia)

Al bell litoral de Croàcia hi ha indrets que destaquen especialment. Un d’aquests és l’illa de Brac (Costa de Dalmàcia), on la seva singular platja en forma de punta de llança s’estén com una banya daurada de gairebé mil metres de llarg en la mar; acaricia l’aigua cristal·lina i turquesa i el seu extrem canvia de forma en un joc entre el vent, les ones i els corrents marins. Se la considera com una de les millors platges d’Europa i del món, i és un símbol del turisme croat i de la bellesa natural. En cas d’estar massa concorreguda, hi ha altres indrets al litoral croat que són igualment bells per refrescar-se.