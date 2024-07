Selfies amb Jordi Pujol, de visita a Lleida

Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol va estar aquesta setmana en visita privada a Lleida. “És ell? És Pujol?”, s’atansaven alguns transeünts. “Soc el fals”, responia amb sentit de l’humor.

Malgrat els seus 94 anys, Pujol no ha perdut el carisma i moltes persones li van donar el condol per la recent pèrdua de la seua esposa, Marta Ferrusola, i li van expressar la seua admiració.

L’expresident, fidel al seu estil, preguntava d’on eren les persones i s’interessava per la seua història, sobretot en el cas dels migrants, i es va fer selfies amb tots els que l’hi van demanar. “Lleida als anys 50 va passar per un moment crític, però ara està molt bé i no sé si la societat lleidatana és del tot conscient d’aquesta evolució en positiu”, va dir. “Heu de guanyar autoestima.” Paraula de Pujol.