Gabri Garcia, entrenador de l'Atlètic Lleida, al quart programa de LA CONTRA de Lleida en Joc!

Ja arriba el quart programa de La CONTRA de Lleida en Joc! En aquest quart programa, l'entrevistat és Gabri Garcia, entrenador de l'Atlètic Lleida i vell conegut com a tècnic a la terra ferma. A més, vindrà també el director esportiu del club, Xavier Bartolo, per explicar-nos com s'ha adaptat l'equip a la nova categoria. Arriba a més tot just després que hagin anunciat un nou himne!

I de tertulià en aquest programa vindrà Moisès Camuñas, periodista polifacètic i aficionat a tot l'esport de la ciutat, a més dels ja habituals Arnau Vilà, Alex Gargallo i Colau Obrador!