El Lleida cau a Vic tot i estrenar-se amb el primer gol de la temporada (2-1)
El Lleida ha vist com l’alegria del primer gol de la temporada s’esfumava en menys d’un minut
El Lleida CF ha perdut aquesta tarda a Vic (2-1) només un minut després d'empatar el partit a la segona part.
El partit ha començat de la millor manera per als visitants, amb un gol ràpid de Pius Quer (1-0). A partir d’aquí, però, el joc s’ha tornat imprecís al mig del camp, i el Vic ha optat per buscar passades llargues a l’esquena de la defensa lleidatana. Malgrat alguns intents perillosos, el Lleida no ha aconseguit inquietar el porter local, i la primera part ha acabat sense grans ocasions.
A la represa, Jordi Cortés ha introduït fins a quatre canvis d’inici, la qual cosa ha donat més control i possessió al conjunt blau. Al minut 57, després d’una acció embolicada dins l’àrea, una rematada entre Fran Magno, Rusi i Revert ha acabat significat el primer gol de la temporada per al Lleida (1-1). L’alegria, però, ha durat ben poc: només dos minuts més tard, Ignasi Quer ha tornat a avançar el Vic (2-1). Tot i l’expulsió del capità osonenc en el tram final, els lleidatans no han sabut aprofitar la superioritat numèrica per revertir el resultat.
Amb aquesta nova derrota, el Lleida continua cuer i buscarà revertir la situació la setmana vinent al Camp d’Esports, on rebrà el Peralada diumenge a les 12.00 hores.