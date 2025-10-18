ENTITATS
La Rambla Ferran acull la primera edició del Mercat Intercultural de Lleida
Organitzat per IntegraLleida amb una desena de parades de roba, perfums o productes artesanals de diferents països // "La diversitat cultural és una cosa que ens enriqueix a tots", va dir la cònsol del Marroc
La Rambla Ferran va acollir ahir la primera edició del Mercat Intercultural de Lleida, un esdeveniment organitzada per l’associació IntegraLleida per donar a conèixer la gastronomia i cultura de les diferents ètnies que conviuen a la ciutat. El mercat va comptar amb una desena d’estands que oferien des de productes artesanals com a pa o pastissos, roba i vestits de gala, colònies i perfums o elements decoratius i per a la llar de països com Turquia, el Marroc , Colòmbia o el Senegal, entre altres, i també es va celebrar una desfilada de moda.
El president de IntegraLleida, Mouad Boukaibat, va assenyalar que “aquest mercat és una oportunitat per donar a conèixer la rica diversitat que tenim a Lleida, una ciutat que és un exemple en convivència de cultures i que ha de continuar promovent la cooperació i solidaritat”. Va afegir que “volem que aquest sigui un mercat que se celebri cada any a Lleida i estem molt satisfets per l’acollida que ha tingut aquesta primera edició, tant a nivell de públic com de parades.” La inauguració del mercat va anar a càrrec de l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la cònsol general del Marroc a Lleida, Ikram Chahine, que en la seua intervenció va remarcar que “la diversitat cultural és alguna cosa que ens enriqueix a tots”.