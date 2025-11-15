L'Atlètic Lleida remunta i espanta els fantasmes davant l'Andratx (3-2)
Els lleidatans aconsegueixen capgirar un 1-2 advers en un intens matx que s'ha decidit a la segona part amb un golàs de Boris i el gol de la victòria de Joan Campins
L'Atlètic Lleida ha aconseguit una important victòria davant l'Andratx (3-2) en un partit vibrant corresponent a l'onzena jornada de la Segona RFEF disputat aquest cap de setmana al Camp d'Esports. Els locals han començat avançant-se al marcador, però han patit una remuntada visitant abans del descans que els mallorquins no han sapigut mantenir a la segona meitat.
El matx ha començat de manera immillorable per als lleidatans quan, just al primer minut de joc, Alya Camara ha obert el marcador afusellant des de l'altura del punt de penal després de tres rematades consecutives de l'equip local. Tanmateix, la reacció de l'Andratx no s'ha fet esperar. Al minut 14, Jaume Pascual ha aprofitat un servei de banda llarg per empatar amb un xut ras al segon pal. Només cinc minuts després, el mateix Jaume Pascual culminava una contra visitant per capgirar el marcador (1-2).
L'Atlètic Lleida ha disposat de diverses oportunitats durant la primera part, destacant una doble ocasió de Bilal al minut 18 que no ha pogut materialitzar dins l'àrea petita. També Alya Camara, al minut 26, ha tingut una clara opció de gol que ha salvat el porter visitant Elias. La primera meitat ha finalitzat amb el conjunt visitant per davant en el marcador.
Remuntada espectacular a la segona part
A la represa, l'Atlètic Lleida ha sortir amb més decisió i s'ha mostrat més sòlid en defensa. El punt d'inflexió ha arribat al minut 55, quan Boris ha aconseguit l'empat amb una espectacular definició amb l'esperó que ha significat el 2-2. L'Andratx ha intentat reaccionar i ha estat a prop de posar-se per davant al minut 69, quan Adrià Nicoli ha estavellat una rematada al pal en un córner.
Els locals han continuat pressionant i al minut 75 han trobat premi després d'un error del porter Elias que Campins no ha desaprofitat per marcar el definitiu 3-2.
Els visitants han realitzat diversos canvis per buscar l'empat, però la defensa lleidatana ha mantingut el resultat favorable fins al xiulet final.
Un triomf vital per les aspiracions lleidatanes
Amb aquesta victòria, l'Atlètic Lleida suma tres punts valuosos que li permeten escalar una posició a la classificació de la Segona RFEF tot i seguir en zona de descens una jornada més.