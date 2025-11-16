El Hiopos Lleida cau en un últim quart desastrós al Nou Congost (99-86)
Els manresans s'han imposat amb els 24 punts de Reyes i els 22 de Benítez, mentre que Diagne ha estat el jugador més destacat pels lleidatans amb 18 punts
El Baxi Manresa ha aconseguit la victòria davant el Hiopos Lleida en la setena jornada de l'ACB al Nou Congost. Els locals, dirigits per Diego Ocampo, han mostrat una major efectivitat ofensiva, destacant especialment les actuacions de Reyes i Benítez, que han aportat 24 i 22 punts respectivament al marcador i han sentenciat el partit a l'últim quart.
Els locals han comptat amb un Reyes molt encertat des de la línia de tres punts (6/9) i un Benítez que va repartir 8 assistències a més de la seva anotació. Per part del Hiopos Lleida, l'interior Diagne ha estat el jugador més destacat amb 18 punts i una perfecta efectivitat en el tir (8/8 en tirs de camp i 2/2 en tirs lliures), a més de capturar 6 rebots i realitzar 5 taps.
El conjunt dirigit per Gerard Encuentra no ha pogut aprofitar l'excel·lent rendiment de Diagne, que ha aconseguit una valoració de 22, la més alta del seu equip, però s'ha trobat molt sol en un mal partit d'Ejim i Batemon en els moments decisius. El Baxi ha presentat un joc més equilibrat amb cinc jugadors amb dobles dígits d'anotació: Reyes (24), Benítez (22), Obasohan (14), Plummer (11) i Akobundu (6).
El factor clau en el desenvolupament del partit ha estat l'encert exterior dels locals, especialment des del triple, on Reyes (6/9) i Benítez (4/7) van marcar la diferència. Tot i que els lleidatans han comptat amb bons percentatges en tirs de dos, no han aconseguit mantenir el ritme anotador dels del Bages.
Cal destacar també la bona tasca en la direcció de joc d'Obasohan, que ha aportat 14 punts i 3 assistències en els seus 25 minuts a pista, aconseguint un +/- de 26, el millor del partit. Per la seva banda, Batemon ha tingut dificultats en el tir (1/5 en tirs de 2 i 1/3 en triples) i l'equip ho ha pagat car encaixant la tercera derrota d'aquesta temporada.