Els projectes de nous habitatges a Lleida cauen un 26% l'últim any, fins a nivells precovid

La tramitació de projectes d’habitatges d’obra nova a Lleida es va reduir l’any passat un 26,38% i torna a situar-se en nivells d’abans de la pandèmia de la covid. Ho va fer públic ahir el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Lleida (COAC Lleida), que va detallar que al llarg del 2023 va visar projectes per construir 589 nous habitatges, que són 211 menys dels que es van tramitar l’any anterior, que havia registrat la millor xifra des de l’esclat de la crisi del 2008. Aquest descens de nous projectes de construcció no afecta únicament els habitatges, ja que la superfície visada pels arquitectes l’any passat es va reduir en un 25,92% amb 208.840 metres quadrats i 673 expedients, posant fi així a cinc anys de creixement continu.

Del total de superfície visada, 118.546 metres quadrats, són per a la construcció d’habitatge nou, que és un 34,45% menys que el 2022. També es van visar 78.250 metres quadrats per a la rehabilitació d’habitatges, un 12,19% menys. En aquest sentit des del COAC Lleida van lamentar que aquestes xifres “evidencien la falta de cultura rehabilitadora” a Lleida i el conjunt de Catalunya. Des del col·legi professional també van destacar que la província concentra el 4,36% de la superfície visada a tot Catalunya, el 3,62% de la destinada a habitatge nou i el 5,42% de les rehabilitacions tramitades l’any passat.

Per municipis, Lleida ciutat concentra el 12,52% de la superfície visada a tota la província amb 26.155 metres quadrats i 70 expedients. La segueixen Mollerussa amb deu projectes de 12.599 metres, el 6,03 per cent del total, i Bellver de Cerdanya, amb setze expedients de 10.961 metres que suposen el 5,25 per cent del total. Val a recordar que aquest municipi de la Cerdanya de tot just dos mil habitants va ser en el que més habitatges es van iniciar l’any passat a tota la província de Lleida amb 46, superant fins i tot Lleida ciutat, amb 43. Respecte a aquestes xifres per municipis, des del Col·legi d’Arquitectes van assenyalar que tenen en compte la superfície visada al llarg de l’any passat, no el total de promocions o construccions que estiguin en marxa i la superfície de la qual s’hauria visat els anys anteriors.

Per la seua banda, el president del COAC Lleida, Lluís de la Fuente, va assenyalar que aquest descens generalitzat és la conseqüència del repunt de la demanda que hi va haver durant la pandèmia de covid. “Després dels confinaments van canviar les necessitats dels consumidors i hi va haver una sobredemanda de nou habitatge que va motivar, entre altres aspectes, les xifres rècord del 2021 i 2022”, va dir De la Fuente, que va assenyalar que “aquest repunt va generar una sobreproducció que, sumada a l’encariment dels materials de construcció, de l’habitatge en general i el context econòmic mundial han provocat ara aquest descens i que interpretem com una tornada a la normalitat després del repunt puntual que va provocar la covid”. D’altra banda, De la Fuente també va lamentar que la rehabilitació de pisos no repunti. “És una necessitat, a la nostra província tenim un parc molt vell”, va afegir.