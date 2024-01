Detingut per agredir la seua mare al barri de Cappont de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest diumenge a primera hora de la tarda un jove de 21 anys acusat de maltractar la seua mare al barri de Cappont. Fonts policials van assenyalar que l’actuació es va dur a terme cap a les quatre de la tarda, quan es va rebre l’avís d’una agressió a l’interior d’un domicili. A la seua arribada a la zona, els agents van poder parlar amb la víctima, que els va explicar que havia estat agredida pel seu fill i que aquest, immediatament, havia abandonat el domicili.

Finalment, les patrulles van poder localitzar el jove a l’avinguda de les Garrigues, i van procedir a arrestar- lo per un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar. La dona va assenyalar que no era la primera vegada que patia agressions per part del jove i que fins ara mai ho havia denunciat. La víctima, segons les mateixes fonts, presentava lesions per les quals va ser atesa