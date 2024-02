Absolt un home acusat d'abusar de la seua filla des dels 10 anys

L’Audiència de Lleida ha absolt un home acusat d’abusar de la seua filla des que la nena tenia 10 anys entre el gener del 2018 i el febrer del 2020 al domicili familiar a Tàrrega. L’home va ser jutjat el novembre passat i la Fiscalia sol·licitava una condemna de sis anys de presó.

El tribunal considera que el testimoni de la denunciant “no és prou contundent” i detecta “contradiccions i imprecisions rellevants”, per la qual cosa prima el dret a la presumpció d’innocència. L’ara absolt va negar els fets. En el judici, els psicòlegs del departament de Justícia van donar credibilitat a la menor i van afirmar que la nena havia “normalitzat” la situació i que “fins i tot minimitzava els abusos”, però l’Audiència ha absolt l’acusat.

D’altra banda, l’Audiència ha confirmat la condemna de vuit anys de presó per a un jove de 23 anys que va reconèixer davant del tribunal que va violar una noia amb discapacitat a la canalització del Segre i li va robar el mòbil perquè no ho expliqués. Va ocórrer el desembre del 2020. El condemnat, que està en presó preventiva, va reconèixer els fets i va consignar 50 euros com a avenç de la indemnització, la qual cosa li va servir perquè la Fiscalia rebaixés la petició de presó de disset a vuit anys. La defensa es va adherir a aquesta petició.