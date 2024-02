Veïns d'un bloc del Barri Antic denuncien assetjament immobiliari

Els setze veïns del número 16 del carrer Caldereries es quedaran sense aigua corrent a partir del 19 de febrer perquè la propietat de l’edifici, la immobiliària Firg Pyrene SLU, no ha abonat el deute que té amb Aigües de Lleida. Un fet que és l’últim exemple d’“assetjament immobiliari” que asseguren patir per part d’aquesta empresa des de fa mesos, ja que a més de no pagar l’aigua tampoc ha arreglat l’ascensor ni la porta d’entrada de l’immoble, la qual cosa provoca que cada dia hi entrin drogoaddictes a punxar-se i pernoctar. De fet, denuncien que fa diversos dies que hi ha una parella que dorm al quarto de comptadors, on també orinen, mengen i es droguen.

Els veïns no van tenir constància que patirien el tall de subministrament fins que la concessionària els ho va notificar fa uns dies. Assenyalen que “l’edifici té un comptador comunitari i la despesa de l’aigua està inclosa en el preu del lloguer, de manera que nosaltres hem anat pagant el que ens tocava i segons el que està acordat, però pel que sembla la propietat no ha anat abonant els rebuts”.Afegeixen que en cap moment la propietat els va passar cap factura de consum i que ara pateixen una situació d’indefensió, atès que “estem pagant per un servei que ens tallaran perquè a la propietat no li dona la gana pagar-lo”, i avisen que a l’edifici hi ha famílies amb fills i persones vulnerables amb problemes de mobilitat. És per això que ahir van presentar a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) una sol·licitud per evitar el tall de subministrament i també preveuen exigir responsabilitats a Firg Pyrene SLU per la via judicial.Per la seua part, un responsable d’Aigües de Lleida va confirmar ahir que l’edifici en qüestió té “un important deute” en el pagament del subministrament. Va assenyalar que al tenir un comptador comunitari només figura un titular, que en aquests casos sol ser el titular de l’edifici, per la qual cosa no es pot identificar si hi ha persones en situació de vulnerabilitat. El portaveu va afegir que abans de notificar el tall de subministrament es va analitzar si algun dels veïns figurava com a vulnerable per als serveis socials de l’ajuntament i, al no haver-n’hi cap, se’ls va informar del tall de subministrament.Aquest diari no va poder contactar ahir amb cap responsable de Firg Pyrene SLU, però sí amb l’encarregat de la gestió dels arrendaments. Al ser preguntat pel tall de subministrament, va al·legar desconèixer els detalls del problema i només va assenyalar que “els veïns van pagant el fixat als contractes de lloguer”.Els veïns temen que després del tall de l’aigua vindrà el de la llum, ja que també la paguen a través del contracte de lloguer. “Ens volen fer la vida impossible perquè ens atipem i ens en anem per reformar l’edifici i vendre’l tot nou, no en tinc cap dubte”, va lamentar una veïna, que va recordar que la propietat es va comprometre fa mesos a arreglar tant l’ascensor com la porta d’entrada per evitar que hi entrin intrusos. “No han fet res, l’ascensor segueix avariat, tenim gent amb mobilitat reduïda i cada nit hi ha persones que entren al replà a drogar-se, dormir i deixar-ho tot fet una porqueria. Qualsevol dia entraran a les cases, és desesperant, et sents impotent”, va concloure un altre veí.