La taxa d'abandó d'alumnes de primer a la UdL voreja el 16%

La taxa d’abandó a primer curs als graus de la Universitat de Lleida (UdL) és del 15,9%, segons les últimes dades oficials corresponents al curs 2021-2022. La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Paquita Santiveri, apunta que no significa exclusivament que els estudiants que abandonen deixin els estudis, sinó que en molts casos a l’acabar primer es traslladen a una altra universitat (a l’estar més a prop del seu lloc d’origen, per exemple) o bé canvien a una altra titulació de la mateixa UdL. El curs anterior va ser del 17%.

Santiveri considera que no es tracta de xifres preocupants i va assegurar que la UdL està per sota de la mitjana de les universitats de Catalunya i de la resta de l’Estat. Així mateix, apunta que les dades del curs 2022-2023, que encara no són oficials, reflecteixen una millora d’aquesta taxa. A més, recorda que la UdL està desenvolupant una eina per predir quins estudiants es troben en risc d’abandó i que els tutors hi puguin intervenir.Els percentatges per facultats són molt divergents. Les que tenen una taxa més elevada eren Lletres, amb un 23% (gairebé una quarta part dels estudiants), Medicina (21%) i Dret, Economia i Turisme (20%). Les segueix de prop la Politècnica, amb un 19%. A Agrònoms, Forestals i Veterinària el percentatge és del 15%, del 10% en Educació i del 8% a Infermeria i Fisioteràpia.L’abandó en general a la UdL és més baix que el de primer curs, del 8,2% de mitjana. Aquest percentatge reflecteix l’índex d’estudiants que haurien d’acabar els estudis aquest curs i no ho fan, ni figuren com a matriculats, va indicar la vicerectora. Infermeria i Fisioteràpia també és la que té una taxa menor, de només el 4%, ex aequo amb Educació, mentre que la Politècnica encapçala el rànquing amb un 13 per cent, seguit de Lletres i Dret (12%). A Medicina és del 6% i del 8 per cent a Agrònoms.Pel que fa a la taxa de rendiment, el percentatge de crèdits aprovats respecte al total és del 82%, dos punts inferior a la del curs anterior. El millor rendiment acadèmic és de nou el d’Infermeria i Fisioteràpia, amb un 97%, i el d’Educació, Psicologia i Treball Social, amb un 91%. El tercer lloc l’ocupa Medicina (84%) i la segueixen Agrònoms (80%), Lletres (78%), Politècnica Superior (72%) i Dret, Economia i Turisme (70%).

Infermeria i Fisioteràpia tenen el percentatge més baix, del 8%, seguides d’Educació, amb el 10%

Set ofertes per millorar el pàrquing al campus de Cappont

L’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució de la urbanització del gran solar que funciona com a aparcament darrere del campus de Cappont ha rebut set ofertes. En concret, de Pàmpols Arquitecte, Ana Coello de Llobet, Xavier Gelonch Pifarré, Eduard Antorn Monseny, SBS Simón i Blanco, José María González Ibáñez i Enginyeria Edificació i Mediambient Enginy. Aquest espai genera múltiples queixes dels usuaris perquè habitualment presenta grans clots i, al no estar les places marcades al paviment, els cotxes hi aparquen sense cap ordre. Per això, la UdL vol anivellar-lo, asfaltar-lo, pintar-hi senyalització horitzontal i reforçar-ne la il·luminació. La UdL també va licitar l’assistència tècnica per al projecte per a una tanca perimetral al campus d’Agrònoms i s’hi han presentat cinc ofertes.Un altre dels projectes, tot i que en aquest cas promogut per la Paeria, és convertir en soterrani el pàrquing del Rectorat, que actualment és en superfície amb un total de 129 places de zona blava i seixanta de reservades per al personal. L’ajuntament assegura que hi ha almenys dos empreses interessades a abordar aquesta actuació.