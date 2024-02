Els pagesos tornen a tallar carreteres a Lleida un dia abans de la gran mobilització

Noves protestes sorpresa convocades per agricultors i ramaders de Lleida van provocar ahir retencions i talls a les carreteres un dia abans de la gran mobilització prevista per demà dimarts a l’A-2 a Fondarella, amb la qual es vol denunciar la greu crisi que pateix el sector primari. Les marxes lentes de tractors van començar cap a les 16.30 hores i es van prolongar fins a la nit. Els vehicles van desfilar per la C-13 entre la Pobla de Segur i Tremp. Aquesta mobilització va reunir una trentena de tractors amb lemes com “No hi ha pagesos, no hi ha menjar”.

També a l’N-230 hi va haver mobilitzacions aprofitant la tornada a casa de molts esquiadors de les pistes del Pirineu. Van començar sobre les 17.00 a Benavarri i l’Alta Ribagorça i a la nit alguns es van desviar per la Franja aragonesa i d’altres van prosseguir fins al Pont de Suert, on van entrar cap a les 22.00 hores. A la C-14 es van concentrar entre Ponts i Vilanova de la Sal. A Agramunt van cremar pneumàtics, la qual cosa va tallar la circulació uns 40 minuts a última hora de la tarda.

Les comitives van estar controlades pels Mossos. Fonts del sector van indicar que s’anava informant els conductors, que “en la majoria dels casos es van mostrar comprensius amb la situació”. Les primeres mobilitzacions sorpresa es van registrar divendres.