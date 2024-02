Mor un veí de Lleida mentre practicava submarinisme a Roses

Un veí de Lleida de 43 anys va morir dissabte quan feia submarinisme a la Costa Brava a Roses, a la demarcació de Girona. La víctima, M.A.M.A., era molt aficionat al busseig i tenia experiència en immersions. La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació. Estava practicant submarinisme en grup i amb un equip de busseig particular.

L’home hauria tingut un problema amb l’equip d’immersió i hauria sofert una mala descompressió al sortir massa ràpid a la superfície, segons va informar el Diari de Girona.

Els serveis d’emergències van rebre a les 12.40 hores l’avís alertant que un home d’un grup que feia submarinisme tenia dificultats i es trobava flotant a uns 200 metres mar endins. Pel que sembla, havia pujat massa ràpid a la superfície i es trobava molt malament. Fins a les coordenades facilitades es van desplaçar efectius de la Guàrdia Civil, de Salvament Marítim, dels Bombers de la Generalitat i sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van activar tant una ambulància com l’helicòpter medicalitzat. A l’arribar-hi, l’home encara estava amb vida, malgrat que el seu estat era crític i va anar empitjorant.

Els seus companys el van intentar reanimar fins a l’arribada dels equips d’emergència. Així mateix, a pesar dels esforços dels sanitaris per estabilitzar-lo, la víctima va acabar entrant en parada cardiorespiratòria. Durant una hora li van estar fent maniobres de reanimació cardiopolmunar però no van poder salvar-li la vida. Les primeres hipòtesis apunten a una mort accidental per una possible fallada de l’equip d’immersió.

La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de les diligències i de la investigació de l’accident. S’està investigant què va causar que l’home ascendís de manera tan ràpida, sabent que estava posant en perill la seua vida a causa de la descompressió, segons van informar els mitjans locals. Els companys de la víctima van apuntar que podria tractar-se d’un problema amb l’equipament, el qual era d’ús particular.

L’agost de l’any 2019, una veïna d’Alpicat de 57 anys va morir al tenir un accident mentre practicava submarinisme amb un centre d’immersió de l’Escala a la cova de la Xinxa, a la costa del Montgrí, entre l’Escala i l’Estartit. Es trobava a poca profunditat quan un cop de corrent la va arrossegar fins al lateral de la cova i va xocar contra una paret rocosa. A causa del cop que va rebre, la submarinista va perdre la consciència i va acabar morint.