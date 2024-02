Els rectors temen que el sistema de pràctiques col·lapsi davant de la "incertesa" per la cotització dels becaris

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) temen que el sistema de pràctiques formatives "pugui col·lapsar" davant d’una situació d’"incertesa i gravetat" a causa que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) "continua sense enviar a les Universitats instruccions clares, precises i estables" sobre com implementar les altes i baixes a la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques, sigui quina sigui la seua casuística i situació personal. Després de l’entrada en vigor de l’obligació que els estudiants en pràctiques cotitzin a la Seguretat Social, la CRUE ha advertit que moltes de les consultes de dubtes realitzats a la TGSS sobre els casos problemàtics que es preveien i aquells altres que han anat sorgint durant aquest primer mes d’aplicació, "continuen sense tenir contestació per escrit".

Així, els rectors lamenten que, en lloc de disposar d’aquestes instruccions amb certesa, es traslladen instruccions "contradictòries", com les rebudes en relació amb els estudiants en mobilitat internacional o com la rebuda el dia 1 de febrer (4a ampliació del criteri 11/2023) per la qual es modifiquen aspectes substancials de les instruccions rebudes anteriorment referent a les pràctiques extracurriculars.

La CRUE assegura que aquesta pauta de desinformació, improvisació i modificació sorprenent de les seues indicacions per part de la TGSS "està fent pràcticament impossible" que les universitats puguin articular de manera correcta els procediments. "Tant és així que ens estan arribant nombrosíssimes consultes d’estudiants per a la resolució del qual les universitats no disposem d’una informació correcta", apunta.

A partir d’aquest moment, per a la resolució d’aquestes consultes que "superen" el seu coneixement i àmbit de funcionament, les universitats recomanaran al seu alumnat, les empreses i les entitats interessades que s’adrecin directament a la TGSS per formular-les. "Per més que les universitats hàgim assumit en aquesta qüestió una responsabilitat que inicialment la norma no ens atribuïa, la situació és de tanta incertesa i gravetat que temem que el sistema de pràctiques formatives, essencial per a la formació i l’ocupabilitat del nostre alumnat, pugui col·lapsar infligint greus perjudicis al mateix", alerten els rectors. De fet, recalquen que, davant del "desconcert" que s’està produint són moltes les empreses que estan retirant la seua oferta de pràctiques formatives, fins i tot quan la Universitat assumeix la seua gestió econòmica i administrativa.

Davant d’aquests fets, les universitats apunten que no poden responsabilitzar-se "dels errors o fallos" que es cometin o de les conseqüències que aquesta situació pugui portar. Per tot això, consideren que en aquest estat de coses "és impossible" realitzar una correcta aplicació de la gestió de la cotització dels becaris i davant del risc de paralització dels programes de pràctiques formatives a les universitats espanyoles, requereixen que "s’exigeixin les responsabilitats que corresponguin als organismes implicats i s’adoptin de forma urgent les mesures que siguin necessàries per part dels Ministeris concernits per garantir l’adequat compliment d’aquesta norma, vetllant sempre pel legítim interès i els drets de l’alumnat universitari".