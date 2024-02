Cremen contenidors al barri de la Mariola i al Camí de Montcada de Lleida

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van treballar la passada nit en dos incendis de contenidors de rebuig a la ciutat de Lleida. El primer avís el van rebre aquest dilluns a les 23.23 hores des de la Rambla de Mercè, a prop del CAP Primer de Maig. Una dotació va extingir el foc, sense més afectació. El segon avís va ser a les 23.58 hores, per un incendi en un contenidor al carrer Camí de Montcada, on també hi va treballar una dotació.