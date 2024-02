L'ajuntament preveu que el nou contracte de neteja de deu anys costi 160 milions

El govern municipal estima que el nou contracte de neteja de carrers i recollida d’escombraries costarà gairebé 160 milions d’euros per un termini de 10 anys. Així ho detalla l’anunci previ de licitació que va sortir ahir a la pàgina web de contractació pública de la Generalitat, que quantifica en 159.500.000 euros, IVA inclòs, el cost per aquest servei durant una dècada, la qual cosa suposaria una despesa anual de 15,9 milions d’euros. La previsió és que el concurs públic es dugui a terme durant el tercer trimestre d’aquest any.

Val a recordar que l’actual contracte de neteja acaba aquest març i el govern municipal ja va anunciar que preveia prorrogar-lo per ultimar la redacció d’un de nou. L’empresa concessionària del servei, Ilnet, va sol·licitar el setembre passat que l’ampliació fos de dos anys. Així, el govern ha corroborat la seua voluntat de prorrogar-lo, però sense concretar-ne la durada (vegeu el desglossament). Fonts municipals van assenyalar que el pressupost que figura a l’anunci previ és una estimació i les quantitats podrien variar, i que van informar de la seua publicació els grups municipals el 9 de gener passat.La publicació d’aquest anunci previ a la licitació arriba després que l’agost passat l’ajuntament adjudiqués a l’empresa Bac Engineering Consultancy Group SL l’assistència tècnica per definir una nova proposta de contracte que unifiqui tant la neteja viària com la recollida de residus i el servei d’escombraries. Un dels principals encàrrecs que tenia la consultora amb aquest encàrrec era definir quin era el millor sistema de recollida de residus. En les seues conclusions assenyala que la recollida porta a porta, que s’utilitza a Ciutat Jardí i en part de Pardinyes i Balàfia, és el sistema que garantiria un índex més elevat de reciclatge i el més eficient en costos, però és el més complicat tant a nivell d’educació ciutadana com d’operativa de funcionament, especialment en zones amb molts blocs de pisos. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assenyalar fa dos setmanes que el porta a porta “ha fracassat des del punt de vista de l’empatia social”. Va afegir que l’alternativa més viable és instal·lar contenidors tancats que tinguin “un sistema de traçabilitat per saber qui els obre i tanca”, mentre que el porta a porta es mantindria “allà on sigui possible”.

Ilnet ha demanat l’ampliació de l’actual contracte per 2 anys més

La concessionària del servei de neteja de la via pública i de la recollida d’escombraries, Ilnet, ha presentat davant de la Paeria una sol·licitud de pròrroga del contracte durant dos anys més, fins al març del 2026. Una proposta a la qual el govern encara no ha respost i que està analitzant, però l’ampliació del servei serà un fet i només faltaria concretar-ne la durada, ja que no queda temps material per aprovar les bases d’un nou concurs, treure’l a licitació i adjudicar-lo abans d’aquest març. Cal assenyalar que l’actual contracte es va iniciar el 2006 i el 2018 el govern del PSC va acordar prorrogar-lo fins a aquest març. Actualment el servei és deficitari, ja que la recaptació de la Paeria per la taxa de recollida d’escombraries no cobreix el cost del servei, que supera els 10 milions d’euros i genera un dèficit de fins a 2,6. La llei de Residus obliga que el 2025 aquesta taxa cobreixi el 100% del seu finançament.