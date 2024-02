La Paeria de Lleida tornarà a ubicar els temporers sense sostre al pavelló 3 de la Fira durant la campanya de la fruita

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida haurà de tornar a ubicar al pavelló 3 de la Fira el dispositiu per acollir temporers sense sostre durant la campanya de la fruita. Així ho ha comunicat el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes en la Comissió Informativa d'Acció i Innovació social on també ha concretat que s'oferiran unes 100 places d'allotjament nocturn amb esmorzar i sopar, dutxes, consigna, autobugaderia i acompanyament i vigilància de la salut de les persones ateses. L'actual govern del PSC va descartar a l'inici de mandat el projecte d'alberg per a temporers que havia projectat l'anterior govern d'ERC i Junts amb el suport del Comú. Ara els republicans han criticat que el dispositiu per enguany comptarà amb unes 22 places menys per atendre temporers sense sostre.

Segons l'equip de govern, el model actual és un "dispositiu d'urgència i primera acollida". L'any passat, l'Oficina d'Atenció Única va atendre un total de 935 persones, un 56% més que l'any 2022, que va estar marcat per la mala collita a causa de les gelades. Es va facilitar un total de 6.278 allotjaments per a 862 persones. Aquesta xifra inclou les persones que també es van allotjar als habitatges cedits per l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana, (EMAU).

El grup municipal d'ERC ha denunciat una reducció de places pel dispositiu d'atenció a temporers. En concret, ha assegurat que des de 2020 s'oferien 122 places i enguany se'n preveuen 100. Segons la regidora Sandra Castro aquest fet se suma a altres reduccions en prestacions socials que els preocupen, així com la "tendència i una reducció generalitzada" de les polítiques socials per atendre la vulnerabilitat de la població. Castro ha assegurat que les entitats socials els traslladen que cada cop hi ha més vulnerabilitat a la ciutat i ha parlat de les beques menjador o les places previstes al model d'inclusió.

Per això, ERC demana al govern municipal una "bona diagnosi" per saber del cert la necessitat real de places en inclusió i per atendre la vulnerabilitat als diferents serveis municipals. Els republicans consideren que durant el passat mandat van "dignificar l'acollida" als temporers i que es van fer passos endavant per a poder tenir una "solució estable". Per això lamenten que ara el PSC ho hagi "dinamitat" una vegada han entrat al govern. En aquest sentit, demanen al regidor Enjuanes que replantegi la seva posició i que no redueixi places per acollir temporers així com que continuï en el camí de la dignificació de la seva acollida.