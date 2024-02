FEINA: es busca repartidor de premsa per Lleida ciutat

A SEGRE iniciem el procés per incorporar un repartidor/a per a Lleida ciutat. L'horari és de 6 a 8 del matí, pel que és ideal per a compaginar amb altres feines. Oferim contracte indefinit i alta al règim general. Amb descans setmanal altern.

Per aquesta feina és imprescindible disposar de vehicle propi, i es valorarà que sigui furgoneta o vehicle gran.

És imprescindible residir a la ciutat de Lleida i tenir un bon coneixement dels carrers de la ciutat.

Busquem una persona responsable, seriosa i constant, per tal d'oferir el millor servei als nostres clients.

Interessats/des, podeu enviar el currículum a borsadetreball@segre.com especificant a l'assumpte del correu REPARTIDOR/A