Lleida i disset municipis més de Ponent hauran de tenir més pisos de lloguer social

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern elevarà fins a un 10,3% el parc de lloguer social que hauran de tenir el 2044 els 163 municipis catalans amb més demanda d’habitatge, entre els quals Lleida i 17 més de la província: Balaguer, Cervera, Mollerussa, Anglesola, Bellpuig, Fondarella, Golmés, Guissona, Miralcamp, el Palau d’Anglesola, el Pont de Suert, Solsona, Sort, Tàrrega, Tremp, Vilagrassa i la Seu d’Urgell. La consellera de Territori, Ester Capella, va aprovar provisionalment ahir el pla territorial de l’habitatge, que ha d’orientar a mitjà i llarg termini les polítiques d’aquest àmbit. Amb aquesta aprovació, el departament modifica l’objectiu de lloguer social del 7% que establia el text inicial del 2021 al 10,3% citat.

El pla entrarà en vigor l’1 de juliol d’aquest any i afectarà aquestes 163 localitats amb demanda alta i acreditada en les quals viu el 82,7% de la població. Capel la va detal lar que aquest canvi permetrà ampliar el parc de lloguer social a 273.000 habitatges. Va asse-nyalar també que el pla s’està elaborant des de fa 17 anys i que ja hi ha hagut altres aprovacions provisionals. “Quan se’ns va plantejar l’aprovació, vam veure que hi havia qüestions que s’havien de modificar perquè era bàsic que donés resposta a les necessitats reals com a país, per ara i per als propers anys”, va defensar.

Així mateix, va instar la resta d’administracions, com ajuntaments, a implicar-se en l’objectiu per aconseguir “garantir el dret a l’habitatge i que hi hagi prou oferta”. Aquest anunci es va fer en la reunió del Consell Assessor de l’Habitatge, format per la Generalitat, l’administració local, associacions de consumidors i usuaris, entitats de joves i organitzacions sindicals i empresarials.

Precisament, la consellera va assenyalar que la voluntat de l’executiu és incorporar els moviments socials i el teixit associatiu vinculat a l’habitatge. “Hem convidat els membres que creiem que haurien de serhi presents, com són la PAH o el Sindicat de Llogateres”, va apuntar.