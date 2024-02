El Mater deixarà de concertar l'ESO de forma gradual

El col·legi Mater Salvatoris privatitzarà primer d’ESO a partir del setembre vinent per desvincular-se totalment del concert educatiu per al curs 2027/2028. Segons ha pogut saber aquest diari, el 8 de febrer passat la direcció del centre va enviar una carta a les famílies d’alumnes de sisè de Primària per informar-los que la Secundària passarà de ser concertada a privada, com ja passa amb el Batxillerat, mentre que els cicles d’Infantil i Primària continuarien sent concertats.

Aquest canvi de model arriba després que el centre decidís implementar a partir de Secundària el Programa d’Anys Intermedis (PAI) en el qual els continguts s’impartirien amb la metodologia del Batxillerat Internacional.

El canvi de model comportarà un augment de les tarifes que abonen les famílies i des del centre van assenyalar que oferiran beques per a aquelles amb dificultats per fer front aquesta despesa. Al seu torn, des del departament d’Educació van assenyalar que faran un acompanyament a les famílies que no vulguin seguir al col·legi una vegada hagi iniciat la privatització de l’ESO. Per resoldre qualsevol dubte, la direcció del col·legi ha convocat per demà a les 19.00 hores una reunió per a les famílies amb alumnes en sisè de Primària, mentre que dimarts en farà una altra a la mateixa hora per a la resta de famílies d’alumnes del centre.