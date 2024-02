Tallada l'aigua per impagaments a 431 vivendes i 106 negocis de Lleida en 1 any

L’empresa concessionària del servei de l’aigua, Aigües de Lleida, va tallar el subministrament per impagaments a 431 particulars i 106 comerços, empreses o indústries l’any passat. Una xifra que es redueix lleugerament respecte a la del 2022, quan hi va haver 441 talls domèstics i 151 d’àmbit industrial, comercial o empresarial. Des de l’empresa concessionària van apuntar que “tots els talls de subministrament són per impagaments a les factures malgrat que oferim diferents plans de pagament per adaptar-se a les necessitats o situació de cada particular o empresa”. En aquest sentit, van assenyalar que “el 2020, en plena pandèmia, no es va tallar el subministrament a particulars, però els anys posteriors hem constatat un augment de les sol·licituds de plans personalitzats de pagament per evitar el tall, ara la situació ja s’ha estabilitzat i estem en xifres similars a abans de la covid, però la conclusió a la qual podem arribar és que qui vol pagar i estar al corrent de pagament ho fa”, van assegurar.

D’altra banda, Aigües de Lleida va detectar el 2023 un total de 212 casos de frau en el consum. Una xifra que és inferior a la del 2022, quan n’hi va haver 245. Sobre això, un responsable de la concessionària va detallar que la majoria d’aquests casos són de gent que es connecta a la xarxa d’aigües mitjançant un pont, eludint així el seu pas pel comptador, ja sigui particular o comunitari. Precisament, en aquest últim cas és més difícil detectar que s’està produint un frau en el consum d’aigua.El 2023 es va registrar el consum per habitant més baix en vint anys, amb 123 litres per persona al dia. La xarxa té una eficiència del 85% i l’any passat es van renovar 3 quilòmetres d’aquesta infraestructura.

Detecten 5 fugues amb un sistema d’ultrasons

Aigües de Lleida va detectar l’any passat cinc fugues molt petites a les canonades de la ciutat abans que anessin a més gràcies al sistema de revisió de la xarxa mitjançant ultrasons. L’any passat van analitzar més de 47.238 metres de la xarxa d’aigües amb aquest mètode, els mateixos que el 2022 i el 2021 van arribar a superar els 90 quilòmetres.