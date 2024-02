Agredeix una dependenta a Lleida per emportar-se una colònia sense pagar

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dilluns a la tarda una dona acusada d’agredir la dependenta d’una perfumeria per emportar-se una colònia sense pagar a l’Eix Comercial. Els fets van tenir lloc cap a les 20.40 hores, quan una patrulla que feia rondes a peu per la zona de l’Eix Comercial en prevenció de delictes durant el tancament dels establiments va ser requerida pels treballadors d’una perfumeria del carrer Major. Una vegada a la botiga, els empleats van explicar als agents que tenien retinguda a una dona que havia intentat emportar-se una colònia sense pagar. Així mateix, quan la lladre es va veure sorpresa va donar una espenta a una de les dependentes i la va fer caure a terra. Davant de la denúncia, els agents van procedir a l’arrest de la dona, de 37 anys, com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència.

A mitjans de gener, la Guàrdia Urbana va localitzar i va detenir un home de 46 anys acusat de robar un dia abans una jaqueta en una botiga del carrer Major a l’Eix Comercial. El lladre va ser descobert per una vigilant de seguretat, a la qual va espentejar. Els agents el van identificar gràcies a les càmeres de seguretat i va ser detingut al carrer Rosa Parks.

Segons les dades publicades pels Mossos, les denúncies per robatoris van baixar l’any passat a les comarques lleidatanes fins a un total de 3.985, fet que suposa un 7,5% menys que el 2022. De fet, la xifra del 2023 va ser fins i tot menor que la del 2019, abans de la pandèmia.

Per tipus de robatori, la policia catalana va tenir coneixement d’un total de 560 assalts violents a la demarcació, davant els 625 del 2022, mentre que sí que van créixer un 4% els robatoris amb força, amb 2.348 denúncies. També van pujar, encara que de forma molt més significativa, les denúncies per robatori i ús de vehicle, amb 272 casos coneguts el 2023, un 69% més. D’altra banda, es van denunciar 805 robatoris amb força en interior de vehicles a la província l’any passat, cosa que representa una davallada del 36%. Així mateix, les xifres indiquen que l’any passat hi va haver un descens dels furts denunciats, amb un total de 5.638, un 8% menys. Val a destacar que aquest tipus de delictes contra el patrimoni suposen el 37,5% de les denúncies que van registrar l’any passat els Mossos a les comarques lleidatanes.