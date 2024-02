Magraners, en peu de guerra contra un parc solar al costat del barri

L’associació de veïns de Magraners va expressar ahir un rotund rebuig al parc solar de 5.130 panells en una finca al costat de zones edificables del barri, la tramitació del qual està molt avançada. A més, els veïns destaquen que inclou una línia elèctrica soterrada des d’aquest complex fins a la subestació de Magraners que passaria per davant de diversos blocs de pisos.

La construcció d’aquest complex està impulsada per la firma Borte Investments 2017 SL, especialitzada en la comercialització d’energia renovable. El 31 de gener el Diari Oficial de la Generalitat va publicar l’exposició pública del projecte. Segons figura en la seua memòria, el parc solar s’ubicarà en una finca privada entre l’avinguda Quatre Pilans i el carrer Vila-seca, darrere del camp de futbol, i la carretera C-13B; i la línia soterrada de 413 metres passaria pel carrer Vila-seca i l’N-240 fins a la subestació elèctrica. La finca és en sòl no urbanitzable i el projecte està considerat “d’interès públic”. Es col·locaran 5.130 panells que tindran 2,795 megawatts de potència. La inversió s’elevarà a 2.141.554,21 euros.

“Amb el que va costar que retiressin les torres elèctriques del barri fa dècades no volem tornar a tenir instal·lacions d’aquest tipus al costat de casa nostra, tant per les molèsties com pel risc per a la salut que poden comportar”, va dir la presidenta veïnal, Pilar Sánchez. Va recordar que al costat del parc es faran pisos socials “als quals no voldrà anar ningú” a l’estar tan a prop de les plaques solars, i que “hi ha desenes de secans fora de la trama urbana que podrien servir per al mateix objectiu”. Sánchez va afegir que “amb el polígon de Torreblanca ens van prometre que no seria al costat del barri, però ara veiem que tindrem un parc solar. Ens sentim enganyats, estem indignats”, va concloure.

A més de Magraners, l’Horta és una altra zona on els veïns protesten pels parc solars. La iniciativa que més enrenou ha causat és la línia d’alta tensió projectada per Rascon Solar per connectar el seu futur parc solar d’Alcarràs amb la subestació de Magraners, que passarà per diverses partides. Els veïns el rebutgen i demanen que s’utilitzin les infraestructures en desús.

La Paeria advoca perquè estiguin lluny de les zones habitades

La tinent d’alcalde d’Urbanisme, Begoña Iglesias, va dir ahir que la ciutat “compta amb una ordenança que regula la implantació de parcs solars fotovoltaics, així com de les seues línies d’evacuació”. En aquest sentit, va assenyalar que el pla per fer-ne un a Magraners “és un projecte d’un particular en una finca privada que, de moment, està en fase inicial”. Tot i així, la tinent d’alcalde va assenyalar que la postura del govern municipal sobre aquesta mena d’instal·lacions és que “han d’estar lluny de les zones habitades i residencials perquè mai han de suposar una preocupació per als barris propers ni afectar-los per temes paisatgístics”.Val a recordar que actualment el parc solar fotovoltaic més pròxim a la ciutat és el que està situat a la partida Balàfia. Compta amb 9.906 plaques solars que generaran energia per proveir un miler de llars.