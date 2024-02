La Paeria de Lleida suprimeix la recollida porta a porta als barris de Balàfia i Pardinyes

detail.info.publicated ACN

La Paeria de Lleida ha decidit suprimir el sistema de recollida de residus porta a porta que l'anterior govern municipal va implantar als barris de Balàfia i Pardinyes. Segons la primera tinent d'alcalde, Begoña Iglesias, no es pot "imposar a la força" un sistema que "majoritàriament és rebutjat pel veïnat". Per això, en aquests barris es tornarà a recollir la brossa en contenidors en lloc del model implantat al 2021. El calendari està pendent del subministrament dels nous contenidors de les diferents fraccions que caldrà instal·lar als carrers. La Paeria també preveu parlar amb associacions de veïns per explicar els detalls dels canvis. Segons Iglesias, cal fer una campanya molt "intensiva" per informar sobre com cal separar la brossa.

L'actual govern del PSC a la Paeria creu que en els darrers anys, les campanyes informatives que el govern d'ERC i Junts havia fet als barris en qüestió només s'havien centrat en el porta a porta i no en com fer la separació de residus.

D'altra banda, la pròrroga del contracte amb l'empresa que s'ocupa del servei de recollida a la ciutat, Ilnet, es planteja per un període de 18 mesos – des del 17 de març fins al 16 de setembre de 2025, amb previsió que durant aquest temps s'enllesteixin els plecs de condicions per poder engegar el procés de licitació del contracte i dur a terme la seva adjudicació i la formalització del contracte amb l'empresa que el guanyi.

Iglesias ha explicat que s'ha fixat aquest període tenint en compte el temps necessari per a fer tot el procés. L'import total de despesa prevista per als 18 mesos de la pròrroga és de 20,9 MEUR, que resulta inferior al preu que tenia fins ara el servei a causa de la finalització de l'amortització de les inversions.

En el marc de la comissió de Gestió de la Ciutat, el govern municipal ha explicat que la Paeria reforçarà el servei de neteja a la ciutat en els pròxims mesos. Segons Iglesias, aquest és un "tema que ens preocupa i ocupa". Per això, ha recordat que ja van crear la brigada inspectora de la recollida de residus i posaran en marxa altres reforços que ajudin a gestionar millor la neteja fins que tinguin un nou contracte.

Entre les accions previstes, ha detallat que s'incrementarà la neteja amb aigua a pressió als carrers, que fora del centre de la ciutat es fa cada dues setmanes per passar a fer-ho un cop a la setmana. També es reforçarà la neteja al voltant dels contenidors, que són les àrees més problemàtiques i es recuperarà la recollida del cartró comercial.

Aquest reforç de la neteja anirà acompanyat de l'increment de l'actuació inspectora i sancionadora que ja s'ha iniciat amb la nova brigada.