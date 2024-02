Últims retocs per a la nova avinguda Prat de la Riba de Lleida

La reforma de l’avinguda de Prat de la Riba de Lleida està ja gairebé acabada i només falta pavimentar el carril bici que hi ha en direcció a la plaça Ricard Viñes i ultimar les connexions subterrànies que hi ha a l’altura de la mitjana, que s’ha demolit parcialment per eixamplar els passos de vianants. La rehabilitació d’aquesta avinguda va començar el novembre de l’any passat i la previsió de la Paeria és acabar-la aquest mateix mes.