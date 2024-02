Fons europeus per construir o reformar quatre geriàtrics i cinc centres de dia al pla

El Govern ha destinat 25,9 milions de fons Next Generation per a 64 projectes socials a les comarques del pla, entre els quals construir un geriàtric a Guissona i centres de dia a la Zona Alta de Lleida ciutat i a Puigverd d’Agramunt. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, va presidir ahir a l’Orfeó Lleidatà la presentació de les actuacions.

La nova residència de 242 places a Guissona, impulsada per la Fundació bonÀrea, compta amb un pressupost d’11.186.764 euros i tindrà una piscina coberta i un gimnàs obert al públic. Així mateix, 3.840.476 milions estan reservats per a la reforma de la residència de persones amb discapacitat Empresseguera, a l’Horta, per adaptar-la al nou model d’atenció centrada en les persones amb diferents unitats de convivència per a un nombre reduït d’usuaris.La Paeria rebrà 1.011.947 euros per a un projecte pilot d’un nou model d’atenció en nou centres sèniors de la ciutat, amb l’objectiu d’“adequar-los a cada barri i vincular-los amb la comunitat”. Així mateix, es construirà un centre de dia de dos plantes a la Zona Alta i es remodelarà el de la residència Adesma amb vint noves places. També es construirà un centre anomenat Barnahus per a nens que són víctimes de violència sexual al carrer de Sant Paulí de Nola (la Bordeta), anunciat fa ja dos anys. Mentre durin les obres, fins al 2026, funcionarà en un local del carrer Arquitecte Morera i Gatell. Finalment, hi ha 744.597 euros per canviar el sistema de climatització i energètic de l’Alberg de Sant Anastasi.

Nou centre de dia de dos plantes a la Zona Alta i ampliació del de la residència Adesma Encara que es van seguir criteris mèdics, hi va haver un “accés desigual” dels residents a hospitals

Més enllà de la capital, l’Associació Alba de Tàrrega treballa per poder estrenar l’espai comunitari La Bassa de Sant Martí de Maldà de cara a començaments d’estiu. Es tracta d’una llar residència per a persones amb discapacitat i un centre de dia per a persones grans. Dels gairebé tres milions que ha costat la primera fase, 923.946 euros són de fons europeus. Així mateix, el departament de Drets Socials preveu finançar amb 938.583 euros la rehabilitació de l’antic escorxador de Linyola per convertir-lo en un centre d’atenció diürna. A Seròs es reformarà la planta baixa del Casal amb 134.041 euros. Així mateix, s’edificarà un altre centre de dia a Puigverd d’Agramunt que també donarà servei als veïns de Castellnou d’Ossó, amb un pressupost de 129.541 euros. Per la seua banda, Aitona rep 168.332 euros per a un pla integral d’assistència sociosanitària domiciliària, amb un rellotge que funciona de forma autònoma amb la seua pròpia targeta de veu i dades. També inclou suport robòtic i un monitoratge de la salut amb un sistema digital avançat. En un altre ordre, a Térmens es rehabilitarà un edifici amb 160.860 euros per crear un centre de serveis d’atenció integral en l’àmbit rural, i l’Associació Amisol impulsa una residència per a persones amb discapacitat amb una ajuda de 42.566 euros.Finalment, 1.295.211 euros serviran per millorar l’accessibilitat als ajuntaments de Lleida, Tàrrega, Agramunt, Àger, Arbeca, Vinaixa i Preixens, així com al casal de Menàrguens i a les biblioteques de Lleida i les Borges Blanques.

Deficiències estructurals en el conjunt del sistema de residències, infrafinançament de les concertades, falta de personal, precarietat laboral i baixos sous són “el detonant de la situació crítica viscuda en els centres residencials durant la pandèmia”. Així es recull en les conclusions de l’informe del grup de treball sobre l’impacte de la covid en les residències aprovat ahir per la comissió de Drets Socials del Parlament amb els vots d’ERC, PSC i Junts, mentre que Vox, CUP, comuns i Ciutadans hi van votar en contra.

L’informe constata que després que en els primers dies les residències no rebessin instruccions per part de Salut sobre com havien d’actuar, posteriorment van rebre “una allau d’instruccions, protocols i ordres impossibles de complir”. Així mateix, certifica que encara que la derivació de residents als hospitals va seguir criteris mèdics, el “tensionament ” del sistema sanitari va provocar “un accés desigual”. Assenyala que alguns centres van vulnerar el dret dels familiars a conèixer l’estat de salut dels residents i que l’aïllament d’aquests va comportar “conseqüències físiques i psicològiques”. Entre les accions de futur, apostes per crear l’Agència Sociosanitària per impulsar un nou model assistencial, “dignificar en tots els sentits” la situació dels professionals i que l’Estat aporti més recursos per a la dependència.L’Associació Catalana de Recursos Assistencials considera que l’informe és una oportunitat per afrontar els reptes del sector i alerta que el 2050 hi haurà 1,8 milions de catalans amb més de 80 anys, i molts necessitaran serveis de dependència.