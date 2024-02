Pardinyes i Balàfia avalen el final del porta a porta

L’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard) va valorar ahir positivament l’anunci que va fer la Paeria dimecres que suprimirà la recollida d’escombraries porta a porta a Pardinyes i Balàfia, mentre que l’associació veïnal d’aquest últim barri creu que “ha faltat pedagogia” perquè aquest sistema fos efectiu. El final del porta a porta en aquests barris ja el va insinuar l’alcalde Fèlix Larrosa fa unes setmanes i el va certificar dimecres la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias. La data està pendent del subministrament dels nous contenidors que s’hauran d’instal·lar als carrers.

El president d’Orvepard, Joan Torné, va dir que “suprimir el porta a porta és una bona decisió, però veurem quina alternativa ofereixen, encara que d’entrada no ens sembla malament la d’instal·lar contenidors amb xip”. Sobre per què no ha funcionat el porta a porta a Pardinyes i Balàfia, Torné va recordar que l’anterior govern municipal d’ERC, Junts i el Comú va instaurar aquest sistema el 2021 “i a la campanya de les eleccions del maig tant ERC com Junts van reconèixer que no funcionava i que buscarien una alternativa, perquè és un sistema molt difícil d’aplicar en barris on els veïns viuen en blocs de pisos”. Va afegir que si la Paeria es decanta per contenidors amb xip “es podrà tenir millor control de qui recicla correctament revisant el contingut de les bosses”.

Per la seua part, la presidenta de Balàfia, Jos Farreny, va afirmar que “és evident que haurem d’avançar cap a sistemes que fomentin més el reciclatge, però amb el porta a porta ha faltat pedagogia ciutadana”. També va valorar positivament que l’alternativa siguin els contenidors amb xip “si va acompanyada de descomptes per als que reciclen correctament”.

D’altra banda, el grup municipal del Comú va recordar que en la pròrroga d’Ilnet aprovada ahir en comissió s’inclou el manteniment del porta a porta i va reclamar al govern municipal “un pla clar i transparent” de la neteja.