La Paeria certifica el final del porta a porta a Balàfia i Pardinyes

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assenyalar fa unes setmanes que el govern es plantejava suprimir la recollida d’escombraries porta a porta a Balàfia i Pardinyes i ahir, la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va certificar que així serà. “No podem imposar per força un sistema que majoritàriament ha estat rebutjat pels veïns”, va valorar, després que la comissió municipal d’Urbanisme aprovés la proposta de pròrroga de divuit mesos (fins al 16 de setembre del 2025) de l’actual contracte del servei amb Ilnet, mentre es licita i adjudica una nova concessió.

PSC, Junts i Vox hi van votar a favor, mentre que ERC i el Comú ho van fer en contra i el PP es va abstenir. Iglesias va precisar que la supressió del porta a porta als dos sectors de Pardinyes i Balàfia on s’aplica està pendent del subministrament dels nous contenidors que s’hauran d’instal·lar als carrers, per a la qual cosa va afirmar que estan tenint dificultats.Durant aquests 18 mesos de pròrroga, Iglesias va indicar que es millorarà la neteja amb “reforços que ajudin a gestionar-la millor”. S’incrementarà la neteja dels carrers amb aigua a pressió, que serà setmanal fora del centre urbà, quan fins ara es duia a terme cada quinze dies. “També es recuperarà la recollida del cartró comercial i es reforçarà la neteja al voltant dels contenidors, que són les àrees més problemàtiques”, va afegir en aquest sentit.D’altra banda, va informar de la licitació del servei de menjador i acollida de les escoles bressol municipals incorporarà una clàusula que obligarà l’empresa adjudicatària a oferir productes de l’Horta tres vegades per setmana, així com dos productes de proximitat i ecològics. La comissió també va informar d’una operació per promoure la construcció de fins a seixanta habitatges de protecció oficial de lloguer en edificis energèticament sostenibles mitjançant la cooperació publicoprivada. S’ubicaran a Magraners.

Junts afirma que ha reduït sis mesos la pròrroga i ERC la critica

■ El grup de Junts va afirmar que ahir a favor de la pròrroga del contracte després d’haver acordat la reducció del termini a 18 mesos, en comptes dels 24 que plantejava l’equip de govern. “Malgrat les carències de l’actual contracte, l’aprovació s’ha acordat per garantir la continuïtat del servei essencial per a la salut i el benestar dels lleidatans”, va afirmar la seua portaveu, Violant Cervera. Va afegir que Junts continua apostant per reduir al màxim el porta a porta i millorar els nivells de recollida amb altres sistemes, com els contenidors amb xip. ERC va dir que hi va votar en contra perquè la pròrroga “no inclou cap millora en el servei” i que si el govern hagués actuat amb “més diligència” ja hauria pogut licitar el nou contracte. També va acusar el PSC d’“improvisar”.