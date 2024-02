Junts aposta perquè els Mossos incorporin intel·ligència artificial

El grup municipal de Junts es va posar a disposició dels Mossos d’Esquadra per “avançar” en la construcció d’una nova comissaria, “que ha de permetre optimitzar i millorar el servei d’atenció als veïns”. La portaveu de Junts, Violant Cervera, veu prioritari apostar per la millora tecnològica de la investigació amb la intel·ligència artificial, augmentar recursos per a la protecció de la víctimes i agilitzar tràmits judicials per revertir les reincidències.