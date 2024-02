Noves propostes per al càmping de Les Basses d'Alpicat a Lleida

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Responsables de la Federació catalana i lleidatana de càmpings han presentat les seues aportacions al projecte del càmping de Les Basses de Lleida, que la Paeria vol licitar abans de l’estiu. Els representants del sector han plantejat la conveniència de presentar el càmping de Les Basses com la porta d’entrada a la Catalunya d’interior per al turista procedent del centre d’Europa, que busca aquest tipus d’instal·lacions, i que ompli el buit que hi ha entre el Pirineu i la costa.

Per aconseguir-ho proposen un equipament de gran qualitat que sigui referent al territori, amb parcel·les de més de 200 metres quadrats, i que prioritzi la sostenibilitat en la gestió de l’energia, l’aigua i el paisatge. També van plantejar la possibilitat d’instal·lar un punt d’informació turística del territori i van destacar que les bones comunicacions que té el parc de Les Basses són un dels punts a favor.

Està previst que ocupi 64.683 metres quadrats i més de 200 parcel·les d’acampada. També inclou la creació d’un comitè d’experts, del qual formaran part la Federació Catalana de Càmpings, amb el 87% de places de càmpings a Catalunya, i altres operadors, per conèixer les propostes del sector i fixar els plecs de condicions que siguin atractius per a les empreses que vulguin optar al contracte. Responsables del sector es van reunir a Lleida.