El Govern preveu limitar la mobilitat a la ciutat de Lleida del 60% de vehicles el 2028

Els vehicles de gasolina matriculats abans del 2006 i els de dièsel matriculats abans del 2015 no podran entrar a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida i les altres ciutats catalanes amb més de 50.000 habitants, segons el nou decret que planteja la Generalitat. Preveu vetar els dièsel el gener del 2026, i la resta a partir del 2028.

La Generalitat preveu vetar el 2028 l’entrada dels vehicles de gasolina matriculats abans del 2006 i els de dièsel matriculats abans del 2015 a la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida ciutat, així com en totes de les ciutats més grans de 50.000 habitants. El projecte de decret que impulsa estableix que abans de l’inici de l’any 2026 les restriccions s’hauran d’ampliar a tots els dièsel matriculats entre el gener del 2006 i el setembre del 2015 (Euro 4 amb etiqueta B), i abans del 2028 a tots els que tenen l’etiqueta B, entre els quals els de gasolina matriculats entre 2001 i 2006 (vegeu el desglossament). A Lleida ciutat hi ha 26.446 vehicles amb aquest distintiu ambiental, un 29% del total de 90.975, que juntament amb els 29.583 que no en tenen cap (els més contaminants) representen el 61% del parc mòbil. Així doncs, sis de cada deu vehicles de la capital no podran entrar a la ZBE a partir del 2028.

El departament d’Acció Climàtica declina explicar detalls de les mesures que conté el decret fins a no tenir el text definitiu, que preveu enviar el Govern per ser aprovat les properes setmanes. Abans haurà de resoldre les al·legacions que han presentat ajuntaments com el de Sabadell, Terrassa, Mataró, Rubí o Granollers, que rebutgen el pla del Govern català. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, afirma que “no ens volem posicionar fins que no n’hàgim analitzat l’abast”, valora que “d’aquí a un marc general, cada municipi hauria de tenir capacitat per prendre decisions” i recorda que “vaig proposar reduir l’àmbit d’implementació per una lògica de funcionament de ciutat”. La Paeria es va comprometre a implantar la ZBE abans d’aquest juliol.

Cristian Bardají, director d’àrea de mobilitat del RACC, destaca que existeix una preocupació emergent sobre la qualitat de l’aire, i valora “positivament que es mesuri i s’avaluï”. Considera interessant l’establiment de ZBE sempre que s’implantin “amb ajuts i informació” i una xarxa de transport públic adequada, tot i que valora “que no cal anar tan ràpid” i aposta per una regulació equivalent per a totes les ciutats “per no despistar” els conductors. D’altra banda, afirma que la concentració d’òxid de nitrogen l’any passat a Lleida va ser de 18 sobre 40, xifra que “marca una mala qualitat de l’aire”, apunta. També subratlla que s’està produint una “evolució natural” en la renovació del parc mòbil, ja que el 2023 va ser el primer any amb més vehicles amb etiqueta Eco que amb B. No obstant, creu que cal posar incentius fiscals per animar la compra de vehicles que siguin més sostenibles.

El Comú recolza la ZBE i demana municipalitzar els busos

“Els municipis han d’apostar per la mobilitat en transports col·lectius o compartits, l’aire contaminat ens està perjudicant a tots perquè és el mateix”, així ho va defensar ahir a Lleida el diputat d’En Comú Podem Fèlix Alonso, que va ser crític amb “alguns alcaldes que diuen que sí a la descarbonització, però lluiten contra les ZBE”. La portaveu local del Comú, Laura Bergés, va detallar que “Lleida és la segona ciutat catalana amb més episodis de contaminació” i va valorar que per restringir l’ús del cotxe “hem de donar alternatives de transport públic”. Sobre això, va proposar municipalitzar el servei de busos urbans perquè “sortiria més barat a l’ajuntament i hi hauria més flexibilitat per portar a terme els canvis que necessita el servei”.Així mateix, el diputat de la Chunta Aragonesista Jorge Pueyo va visitar Lleida per reivindicar la “necessitat que en els pròxims pressupostos generals s’inclogui una freqüència que ens han tret del tren Lleida-Saragossa, que es queda aturat vuit hores a Binèfar i no arriba a Lleida”.