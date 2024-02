Investiguen un acte vandàlic al cementiri de Lleida amb 59 nínxols danyats

detail.info.publicated ACN

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar l'autor o autors dels danys provocats a 59 nínxols del cementiri municipal la nit de diumenge. Segons ha explicat la Paeria, el mateix dia a les 21.52 h va saltar l'alarma del recinte però la patrulla de la policia municipal que s'hi va desplaçar no va detectar cap incidència. No va ser fins dilluns al matí quan els serveis tècnics del cementiri van descobrir els desperfectes i van reparar els danys de l'acte vandàlic. Els nínxols estan ubicats als departaments més antics de Santa Cecília, Sant Josep i Sant Miquel, i la majoria corresponen a inhumacions d'entre 70 i 100 anys. La Paeria ha condemnat els fets i ha anunciat que reforçarà la vigilància a l'espai.

L'antiguitat de les tombes fa que sigui difícil trobar-ne els propietaris o beneficiaris, tot i que des de Salut Pública s'està treballant per trobar tota la informació possible. Així mateix, l'Ajuntament de Lleida presentarà denúncia com a propietari del recinte i oferirà a les persones propietàries o beneficiàries, en cas que es trobin, que també ho puguin fer.

A banda de condemnar els fets, el govern municipal ha afirmat que treballarà per reforçar el sistema de seguretat del recinte del Cementiri Municipal. "És absolutament lamentable que l'incivisme ens obligui a esmerçar recursos de totes i tots per reforçar la seguretat on la gent hauria de reposar en pau", ha expressat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.