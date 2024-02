El nou supermercat de Mercadona al barri de Cappont de Lleida tindrà pàrquing soterrat

El nou supermercat que la cadena Mercadona està habilitant als antics tallers Consa del barri de Cappont de Lleida tindrà un pàrquing subterrani i conservarà la seua històrica façana a l’estar inclòs al catàleg municipal d’elements d’interès històric i artístic. Precisament, ahir a la tarda els operaris estaven assegurant les façanes dels tallers, situats entre l’avinguda Alacant i el carrer Santa Cecília, abans de procedir a retirar la coberta i buidar el seu interior.

La llicència d’obres expedida per l’ajuntament dona un termini de tres anys a Mercadona per acabar les obres, però la companyia va informar que la seua previsió és poder obrir abans de finals d’aquest mateix any. La posada en marxa d’aquest supermercat arriba després que al gener tanqués el que tenia al Noguerola i Carrosseries Consa es traslladés al polígon industrial del Camí dels Frares després d’estar més de setanta-set anys a Cappont.