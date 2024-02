Els promotors denuncien que el preu que fixa el Govern impedeix construir pisos socials

Els promotors immobiliaris van reclamar aquest dimecres apujar el límit dels preus dels habitatges de protecció oficial a Lleida perquè construir-los els generi “un mínim de rendibilitat” després que en tot el 2023 només se’n construïssin 66, la gran majoria d’iniciativa privada. Aquesta és una de les principals demandes que va fer l’Associació de Promotors i Constructors Tècnics de Catalunya (APCE) durant la presentació de l’estudi de l’oferta d’habitatge a Lleida, en la qual van recordar que l’ajuntament de la capital va demanar a la Generalitat a l’octubre de passar de la zona B a l’A, la qual cosa comportaria que el preu màxim del metre quadrat als pisos socials passi de 2.166 euros a 2.666. Sobre això, la presidenta dels promotors lleidatans, Montse Pujol, va dir que “hem de fer una revisió dels preus del mòdul si volem impulsar la construcció d’habitatge de protecció oficial, perquè ara mateix a Lleida no és rendible construir-ne per al sector privat, no genera gairebé cap tipus de benefici”.

Per la seua part, el president dels promotors catalans, Xavier Vilajoana, va recordar que la revisió de preus dels mòduls “és a sobre de la taula de la consellera des de fa temps, perquè està clar que a dia d’avui no hi ha ningú que vulgui fer alguna promoció si no li genera rendibilitat, per mínima que sigui.” Tot i així, va recordar que “el sector privat continua sent el principal constructor de pisos de protecció oficial a Catalunya, amb el 66% del total dels iniciats durant el 2023”.

D’altra banda, Pujol va detallar que l’any passat es va iniciar la construcció de 350 habitatges d’obra nova a Lleida, un 54% menys que l’any 2022, “fet que incrementa el dèficit d’habitatge que hi ha respecte a la demanda”, mentre que els acabats van arribar als 934, un 45 per cent més que a l’exercici anterior. Al seu torn, actualment hi ha 382 habitatges en venda, la gran majoria dels quals són de nova construcció (364) i només 18 procedeixen de rehabilitacions, una xifra “molt baixa que ens ha de fer reflexionar per poder revertir-la”, va dir Pujol, que va recordar que suposen el 4,7 per cent dels habitatges nous en venda.