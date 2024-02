Multa de 24.000 € per contractacions il·legals de les quals va ser exculpat

“Estic vivint un malson des de fa anys i ja no sé què fer”, afirma Carlos Pinto, un lleidatà de trenta-tres anys que dimarts va iniciar una protesta davant de la seu de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social, al barri de Cappont.

El malson del Carlos Pinto va començar l’any 2015, quan li van comunicar que era investigat per la contractació irregular de persones estrangeres perquè aquestes, posteriorment, cobressin subsidis i també prestacions. “Vaig descobrir que havien utilitzat la meua documentació i, suposadament, tenia contractades catorze persones en un bar. Era fals”, comenta. Es van obrir dos processos, la via penal i la via administrativa, i va arribar fins i tot a declarar com a detingut per la Policia Nacional. La causa penal contra ell va quedar arxivada, per la qual cosa va ser exculpat. Pinto indica que “l’advocat que tenia em va dir que al ser eximit estava tot resolt i que em tornarien els diners embargats”. No era cert, la via administrativa, malgrat l’arxivament de la causa penal, va seguir el seu curs i el van sancionar per una infracció molt greu, amb 24.000 euros, que, amb els recàrrecs per no abonar-la, ara ascendeix en aquests moments a gairebé 40.000 euros.La seua actual advocada explica “hem presentat un escrit d’al·legacions i un recurs extraordinari, per tal de reobrir l’expedient sancionador per fer-ne la revisió. Els dos han estat denegats per ser presentats fora de termini i estant l’expedient arxivat”. Afegeix que “actualment està sent sancionat des de l’administració per uns fets dels quals penalment no ha estat declarat responsable” i que “l’aplicació estricta dels terminis administratius està impedint que a data d’avui s’obri una via de justícia social per al meu client”.

L’afectat, que actualment és autònom, assegura que “tinc embargaments i per poder continuar treballant i ingressant estic abonant 200 euros al mes per pagar la multa”. Davant d’això, estudia portar el cas als tribunals. Carlos Pinto afirma que continuarà diàriament amb la protesta. Per la seua part, des de la Inspecció de Treball i la Subdelegació del Govern van rebutjar fer valoracions sobre aquest fet.