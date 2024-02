Demanen fins a 2,5 anys de presó per la tancada al Rectorat del 2021

La Fiscalia demana penes d’entre sis mesos i dos anys i mig de presó per a vuit persones acusades pels danys causats durant la tancada a l’edifici del Rectorat de la UdL el febrer del 2021 per evitar la detenció del raper Pablo Hasél. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, s’acusa vuit persones d’un delicte de desordres públics, per a les quals sol·licita una pena de sis mesos de presó a cada una. Així mateix, a quatre també els imputa un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat, per la qual cosa demana dos anys de presó per a cada una.

Així mateix, la Fiscalia, que ha elevat la qualificació a un jutjat Penal, sol·licita que els vuit acusats paguin una indemnització de 86.503 euros pels danys causats al campus. Segons l’escrit del Ministeri Públic, els acusats van entrar el 15 de febrer del 2021 al Rectorat de la UdL i, després de tancar-se a l’interior, “van fer barricades als accessos de l’edifici per evitar que ningú no hi entrés o en sortís i per impedir que els Mossos d’Esquadra poguessin arrestar Pablo Hasél”. Així mateix, la Fiscalia afirma que els acusats “van forçar dependències i despatxos de la UdL que els empleats ja havien tancat amb clau” i que van utilitzar diversos materials, com ara els extintors.En aquest sentit, la Fiscalia n’acusa quatre d’un delicte d’atemptat a l’autoritat a l’assenyalar que, una vegada que els agents van aconseguir arribar fins a la tercera planta on es trobava Hasél, van buidar extintors contra ells, arribant fins i tot a tirar-los-hi una vegada buits, sense que consti que van arribar a impactar contra els mossos. El Ministeri Públic assenyala que els congregats, entre els quals es trobaven els acusats i altres persones no identificades, van fer una cadena humana per evitar l’arrest del raper, la qual cosa va obligar els agents a “treure’ls un per un”. Així mateix, sosté en el seu escrit que es va alterar “el normal funcionament del campus, es van suspendre les classes de la Facultat de Lletres, es va impedir les entrades i sortides al campus i es va tardar una setmana a reparar els danys soferts, que quantifica en 86.503 euros.Els Mossos d’Esquadra, finalment, van procedir a l’arrest de Hasél el matí del 17 de febrer del 2021 per complir la condemna de l’Audiència Nacional pels delictes d’enaltiment del terrorisme i injúries a la corona. Després de l’arrest, hi va haver una marxa que va acabar amb greus disturbis que es va saldar amb vuit detinguts i sis agents de la policia ferits. Un grup de manifestants va muntar barricades i va cremar contenidors i també dos motos de la Guàrdia Urbana.