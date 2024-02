Detenen dos joves de 19 anys per robar mòbils a l'Agrocarnaval d'Agrònoms de Lleida

detail.info.publicated Redacció

Dos joves de 19 anys van ser detinguts dijous per furtar diversos mòbils a la festa d'Agrocarnaval que se celebrava al recinte de la Universitat d'Agrònoms de Lleida.

Els fets van tenir lloc a les 22:20 hores, quan una patrulla que es trobava realitzant tasques de seguretat ciutadana a la zona de la Universitat d’Agrònoms van ser requerits pel vigilant de seguretat., que tenia retinguts dos joves que havien estat furtant mòbils a l’interior del recinte on s’estava celebrant la festa. Després d'haver rebut diverses queixes per part dels participants a la festa, el vigilant va localitzar els nois i va comprovar que un d’ells duia un telèfon que no era seu.

Els agents van realitzar gestions i van poder localitzar el propietari del telèfon, que es va personar al lloc i el va reconèixer com a seu. Un altre jove es va atansar als agents informant que aquells mateixos nois li havien agafat el telèfon al descuit. Atès que el valor dels telèfons furtats ascendia a 1.700 euros, es va procedir a la detenció dels dos joves, A.M. i de M.Y.H. ambdós de 19 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt.