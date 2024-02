Lleida Ocasió oferirà 600 vehicles i aposta pels de baixes emissions

detail.info.publicated INÉS GARCIA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La fira Lleida Ocasió, que se celebrarà de l’1 al 3 de març, aposta pels vehicles de baixes emissions i comptarà amb trenta expositors que mostraran 600 vehicles. Mario Pinilla, president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, va afirmar que Lleida Ocasió és “una oportunitat per a aquell que tingui la previsió de comprar cotxes que siguin molt més ecològics en el moment de poder circular per la Zona de Baixes Emissions”, que l’ajuntament preveu implantar aquest estiu.

El vicepresident de la cambra de comerç Marc Cerón va explicar els objectius de la fira. En primer lloc, facilitar la renovació del parc automobilístic amb la introducció de vehicles més sostenibles davant de la pròxima creació de la Zona de Baixes Emissions; en segon, potenciar la venda de vehicles industrials menys contaminants (com els de quilòmetre zero); i finalment, tenir en compte el sector turístic a l’oferir autocaravanes al saló.Al llarg de l’any passat, a Lleida es van vendre 5.850 vehicles nous, que van representar el 0,6% de tot Catalunya i s’estima que per cada vehicle nou se’n van vendre dos de segona mà. Segons l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, l’antiguitat del parc automobilístic de la ciutat és notable, amb una mitjana de 13,5 anys. Més de la meitat dels automòbils són de gasoil, seguits pels de gasolina, mentre que els elèctrics només són una petita minoria. El certamen busca donar més visibilitat als cotxes de baixes emissions per d’aquesta manera ajudar a disminuir els gasos contaminants que s’emeten a la ciutat.A Lleida hi ha 34 punts de recàrrega per a cotxes elèctrics, gairebé el 10% de tot Catalunya. Pinilla va assegurar que no són suficients i en fan falta molts més. “Seria necessari triplicar la xifra actual per poder facilitar la recàrrega”, va indicar. També va comentar que amb prou feines s’ofereixen subvencions per a la seua compra, i les poques que hi ha porten un retard important, de fins a un any i mig. Aquests inconvenients provoquen que molts dels possibles compradors acabin replantejant-se l’adquisició d’un cotxe elèctric.

Les empreses del sector denuncien retards de fins a 18 mesos en els ajuts al cotxe elèctric

La Fira oferirà tota mena d’automòbils a preus molt variats, des d’utilitaris de 5.000 euros fins a cotxes d’alta gamma de 81.000 euros, passant per 4x4, furgonetes i fins i tot autocaravanes. En aquesta edició, el 75% dels vehicles que s’exposaran són de concessionaris de Lleida ciutat, el 18% de la resta de la província i el 7%, d’altres zones.