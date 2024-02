Els Bombers de la Generalitat van efectuar ahir diverses intervencions per desperfectes ocasionats per les ratxes de vent. A la capital del Segrià, per exemple, es va arribar als 56 quilòmetres per hora. Al barri de Noguerola, van revisar dos façanes dels carrers Nord (foto) i del Riu a l’haver-hi despreniments a la via pública. En les sortides va col·laborar la Guàrdia Urbana. A Alguaire es van superar els 63 quilòmetres per hora.